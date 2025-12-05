متحف زايد الوطني.. برنامج حافل بالتجارب الثقافية خلال ديسمبر



يحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشهر افتتاحه من خلال برنامج متنوع حافل بالفعاليات الثقافية الثرية.

ويشمل البرنامج جولات إرشادية وورش عمل وتجارب ثقافية، تحت شعار «جذور راسخة وإرث حي».



وحتى نهاية ديسمبر الجاري، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج اليومية والأسبوعية المصممة لتناسب مختلف الفئات.

وتتضمن فعاليات برنامج المتحف جولات تسلط الضوء على التصميم المعماري للمتحف، وأخرى داخل صالات العرض وفي حديقة المسار، إضافة إلى ورش عمل تطبيقية مستوحاة من سردية المتحف ومقتنياته، إضافة إلى تجربة القهوة الإماراتية، وعروضاً تراثية إماراتية في مختلف مساحات المتحف الداخلية والخارجية، إلى جانب سلسلة من الجلسات التفاعلية المخصصة للعائلات والأطفال والشباب.



يشهد ديسمبر أيضاً انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لندوة الدراسات العربية بعنوان «اكتشاف التاريخ، وصون التراث، وإثراء الإنسانية»، وذلك من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بحضور نخبة من الباحثين الإقليميين والدوليين في سلسلة من الحوارات والجلسات النقاشية التي تركز على تاريخ شبه الجزيرة العربية وآثارها وتراثها الثقافي.



وتعد هذه الندوة الدولية منصة مهمة للتبادل الأكاديمي، حيث تواصل دعم الأبحاث الرائدة، وتشجيع التعاون، وربط ماضي المنطقة بالممارسات التراثية المعاصرة.