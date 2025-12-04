جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لفروع «الترجمة» و«الفنون والدراسات النقدية» و«التنمية وبناء الدولة»

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم الطويلة للدورة العشرين (2025–2026) لفروع «الترجمة» و«التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة لهذا العام.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «الترجمة»: «تحسين القبيح وتقبيح الحسن» لأبي منصور الثعالبي، ترجمه من العربية إلى الإنجليزية، جيرت يان فان جيلدر من هولندا، الصادر عن دار نشر بريل في 2024، و«الطرديّات من شعره» للحسن بن هانئ أبو نواس، ترجمه من العربية إلى الإنجليزية، جيمس إي، و«أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة»، ترجمته من العربية إلى الإنجليزية نوال نصر الله من العراق، و«كتاب الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيّان التوحيدي، ترجمته من العربية إلى الإيطالية سارة إبراهيم من إيطاليا، و«تاريخ الهند الغربية» لبارتولومي دي لاس كاساس، ترجمته من الإسبانية إلى العربية الدكتورة شيماء مجدي من مصر، و«فكتور هوغو والإسلام» للويس بلان، ترجمته من الفرنسية إلى العربية زهيدة درويش جبور من لبنان، و«المصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة» لشاييم بيرلمان ولوسي أولبرخت تيتكا، ترجمه من الفرنسية إلى العربية الدكتور محمد الولي من المغرب، و«عوالم خيالية: ابن العربي ومشكلة التنوع الديني»، وليم سي. جتك، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية د. عيسى علي العاكوب من سوريا، و«الكلمة والموضوع» لويلارد فان أورمان كواين، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية الدكتور يوسف تيبس من المغرب.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة»: «تاريخ الكتابة الصحفية العربية: من الفصاحة إلى الصحافة إلى الكتابة الخوارزمية» للدكتور الصحراوي قمعون من تونس، و«فخّ الهويات» لـ حسن أوريد من المغرب، و«إنتلجنسيا العراق: نخب المثقفين في القرن العشرين» لـ سيّار الجميل من العراق، و«جدل الدين والتنوير: مسارات العقلنة وآفاق الأنسنة» لـ صلاح سالم من مصر، و«عن إمكان التواصل وحدوده، في ضوء المبادئ المعرفية وفلسفة العمل» للدكتور محمد غاليم من المغرب، و«صحيفة المدينة: إسلام مهمّش» لـ ناجية الوريمي من تونس.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية»: «جمالية الإبداع الخطابي: قراءة تداولية في خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان»، للدكتورة عائشة جمعة الشامسي من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في 2025، و«فقه المسرح: قضايا الفكر وفنون الفرجة» للدكتور أبو الحسن سلام من مصر، و«الخبر والعيان: نحو تصور جديد لمبحث المنظور ووجهة النظر في فنون القصّ» للدكتور أحمد القاسمي من تونس، و«النحت الصرحي في العالم العربي: حدود التجسيم في الفضاء العمومي» لـ بنيونس عميروش من المغرب، و«الهوية الأندلسية في النص الشعري» لـ خالد بن عبد العزيز الخرعان من المملكة العربية السعودية، و«الاستعارة: دراسة في قضايا البناء وآليات التأويل» للدكتور إبراهيم أسيكار من المغرب، و«الانفعالات في التجربة الصوفية، بين النكوص والتمرد» لأسماء خوالدية من تونس، و«شواطئ النص.. الاقتباس التمهيدي في الرواية العربية - الأنماط، الوظائف، آليات الاشتغال» للدكتور ولات محمد من سوريا، و«مقومات النظرية اللغوية العربية» لـ رمزي منير بعلبكي من لبنان، و«إدراك العالم: الصور النمطية المتبادلة بين الأنا والآخر» لـ زهير توفيق من الأردن.