«بيت الحكمة» يبحث التعاون مع مؤسسات ثقافية ماليزية

شارك بيت الحكمة في الحفل الرسمي لافتتاح الدورة الرابعة من معرض سيلانجور الدولي للكتاب 2025، الذي تستمر فعالياته حتى السابع من ديسمبر الجاري، في ولاية سيلانجور الماليزية، وذلك بحضور السلطان شرف الدين إدريس شاه، سلطان الولاية، الذي كرم عدداً من الجهات المؤثرة في المشهد الثقافي، وفي مقدمهم بيت الحكمة، تقديراً لدوره في دعم صناعة الكتاب ونشر القراءة والنهوض بأدب الأطفال واليافعين.

وبحث وفد بيت الحكمة التعاون الثقافي مع مؤسسات في الولاية.

كما وسبق حفل الافتتاح زيارة وفد البيت إلى مؤسسة مكتبة سيلانجور العامة، حيث كان في استقبال فريق بيت الحكمة، مستورة محمد رئيسة المؤسسة، والتي اصطحبت فريق بيت الحكمة في جولة شاملة داخل مرافق المؤسسة.

وأثناء الزيارة، التقى فريق بيت الحكمة بالفريق الإداري لمكتبة سيلانجور العامة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي، في ضوء ما يجمع الثقافتين الإماراتية والماليزية من قيم معرفية، ورؤى حضارية مشتركة.