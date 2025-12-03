آل مكتوم.. إرثٌ تاريخي ورياضي

بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الرابع والخمسين، يُطلق الإعلامي الإماراتي والمؤرخ الرياضي محمد الجوكر أحدث مؤلفاته التوثيقية بعنوان: آل مكتوم.. إرثٌ تاريخي رياضي – الأبطال في حضرة الفارس، وهو أضخم إصدار يوثق المسيرة الرياضية لآل مكتوم الكرام، عبر 282 صفحة حافلة بالصور والمعلومات النادرة.

وفي مقدمة الكتاب تحت عنوان: آل مكتوم.. رجال صنعوا التاريخ، يسلّط المؤلف الضوء على دور حكام دبي في ترسيخ دعائم ومرتكزات التقدم والتنمية والنهضة.

ومن ثم يستهل فصول الكتاب بالحديث عن قيم ومنجزات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي، كما يقول: «لامس القلوب بتحدّي المستحيل»، مشدداً على أنه صاحب البصمات الخالدة في بناء دبي الحديثة.

ويضم الكتاب صوراً تاريخية نادرة، من أبرزها لقطة تجمع المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان والشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراهما.

كما يرصد المؤلف مجموعة من الإنجازات الرياضية المميزة لآل مكتوم الكرام، ومنها بناء أربعة أندية في دبي شكلت ركيزة التطور الرياضي، إضافة إلى افتتاح استاد آل مكتوم عام 1978.

ويمضي الجوكر في توثيق مسيرة رجالات الأسرة الحاكمة في دبي ودعمهم اللامحدود للرياضة والرياضيين، ليقدم عملاً وطنياً وافياً ومهماً وشاملاً في هذا الصدد.