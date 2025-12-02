في دبي كانت لنا أيام.. ذكريات وقصص وجماليات

«في دبي.. كانت لنا أيام»، كتاب جديد، للصحافي والكاتب أحمد عناني، صدر مؤخراً عن دار الأدهم،، يحكي فيه عن جمال وتميز دبي وقصصه فيها، خلال فترة عمله وإقامته بالإمارات.

ويقول الكاتب في مقدمة الكتاب: «في الأمثال أن للسفر سبع فوائد، وهذه حقيقة لا يلمسها إلا من عايشها في الطبيعة، رحلة تكتب كلماتها بمداد من ماء الذهب، وعلى ورق من فضة، داخله غلاف المحبة والوئام والسعادة والسرور، مع شعب الإمارات الذي يجمع كل هذه الصفات الطيبة النبيلة.

في هذه الكلمات البسيطة المعبرة عن رحلة امتدت لـ4195 يوماً بالتمام والكمال، المعادل لـ11 عاماً وستة أشهر، وبعض من هذه الأيام كانت الإجازات السنوية إلى المحروسة مصر، حيث قاهرة المعز بالله الفاطمي، أرض الكنانة وبها شريان الحياة نهر النيل العظيم ودفء الطبيعة، وبها قريتي الصغيرة التي تقع قليلاً من شمال القاهرة وجه بحري في الدلتا، بالتمام والكمال 44 كم من القاهرة».

يضم الكتاب 16 باباً، يتحدث الأول عن دبي وجمالها، والثاني عن رحلة الوصول لدبي، والثالث عن كرم ضيافة، والرابع عن رمضان في دبي، والخامس عن اليوم الوطني، والسادس عن مساجد الإمارات، والسابع عن الأعياد في دبي، الثامن عن السياحة والاقتصاد في دبي، والتاسع عن المقيمين فيها، والحادي عاشر عن فوائد السفر، والثاني عشر عن روائع دبي، والثالث عشر عن عودة للحياة في دانة الدنيا، والرابع عشر عن تطور تكنولوجيا الاتصالات لإعلام رقمي عالمي، والخامس عشر عن مقالات في لحظة صفاء، والسادس عشر عن شهادات من أرض الإمارات، ثم الخاتمة.

ويروي الكتاب تجربة عناني الشخصية خلال فترة عمله في جمعية الصحفيين الإماراتية، ويحكي أيضاً عن رحلات قام بها مع صديقه المهندس عبدالله محمد شريف البستكي نائب مدير إدارة البترول (سابقاً) بوزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى تعمقه في العمل ورؤيته في محيط عمله، وعن الأيام والليالي التي عاشها خلال هذه الفترة والتعامل في المجتمع.

ويتحدث عن الرحلات التفقدية للإطلاع على التراث بالإمارات وخاصة في دبي، والتي حازت على جانب كبير من الكتاب خاصة حي الفهيدي التاريخي وما به من عبق للتاريخ وماضيه والتطور الذي حدث به ومشروعات المحافظة على تراثه، وأيضاً منطقة السطوة وحي الشندغة وما به من تاريخ قديم وبيوت تاريخية.

ويتضمن الكتاب جانباً عن التطور الهائل في دبي. كما يضم شهادات من أرض الإمارات عن التعايش والتسامح في دبي والإمارات.