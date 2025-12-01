جدارية تبث الإلهام في أرجاء مهرجان العين للكتاب

في قلب مهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، وبين أجنحة دور النشر والمنصات الثقافية والزوايا المزدحمة بالقراء والأطفال، في استاد هزاع – العين سكوير، تقف جدارية ضخمة باللونين البنفسجي والأخضر، وكأنها نافذة واسعة، تطل على مشاعر الناس، كتب عليها «اكتب رسالة تلهم بها المجتمع».

هذه الجدارية، التي تحمل دعوة بسيطة لكنها مؤثرة، تحولت خلال أيام المهرجان إلى نقطة التقاء إنسانية، يجتمع عندها الزوار، ليتركوا بصمتهم على شكل كلمات، ورسومات، وعبارات دافئة، تعبر عن الحب والانتماء. وعند الاقتراب من الجدارية، سيجد الزوار مئات الرسائل التي تعبر عن حب الوطن، وتحديداً العين، والعديد من المفردات باللهجة العامية.