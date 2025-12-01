حسين الجسمي وفؤاد عبد الواحد يتألقان في أمسية وطنية فنية على مدرج خورفكان

شهد مدرج خورفكان، أول من أمس، أمسية فنية مميزة احتفاءً بعيد الاتحاد، أحياها الفنانان حسين الجسمي وفؤاد عبد الواحد، وسط أجواء وطنية عبرت عن مشاعر الفخر والانتماء، ورسخت مكانة خورفكان منصة فنية بارزة في المنطقة.

وجاءت هذه الأمسية ضمن الاحتفالات الوطنية التي شهدتها إمارة الشارقة بمناسبة عيد الاتحاد، لتجسد روح الفخر والولاء لمسيرة الدولة منذ لحظة تأسيسها، وامتلأ المدرج بجمهور احتفى بفخر واعتزاز بتاريخ دولة الإمارات ومحطاتها البارزة، مستحضراً اللحظة التاريخية التي توحدت فيها تحت راية واحدة عبر عقود من العمل والبناء، في ظل قيادة رشيدة وضعت الوطن في مصاف الدول المتقدمة، ورسخت نموذجاً يحتذى في الوحدة والتنمية والازدهار.

قال الفنان حسين الجسمي إن مشاركته في احتفالات عيد الاتحاد على مدرج خورفكان كانت مناسبة قريبة إلى قلبه، مشيراً إلى سعادته الكبيرة بوجوده بين الجمهور وسط الأجواء الجميلة التي شهدتها الأمسية. وأضاف أن احتفالات الدولة مناسبة مهمة ومجيدة يفخر بها الجميع، وأن الحضور في المدرج كان لافتاً ومعبراً عن محبة الجمهور. وذكر الجسمي أن مدرج خورفكان يتميز بتصميمه واختياراته الفنية، موضحاً أنه قدم خلال الأمسية مجموعة من الأغاني القديمة المرتبطة بجذور خورفكان إلى جانب أعمال وطنية وعاطفية. وقدم الجسمي إلى جمهوره باقة من أبرز أعماله، ومنها: «أهواك للموت»، «حامي الدار»، «يا تاج»، «بحر الشوق»، «قاصد».

من جهته، قال الفنان فؤاد عبد الواحد إن مشاركته في الأمسية الوطنية على مدرج خورفكان كانت مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، مؤكداً أن إماراتنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة وشعبها الطيب، وأضاف أنه تشرف بالوقوف على هذا الصرح الكبير وإسعاد الجمهور في هذه المناسبة الوطنية.

وأشار عبد الواحد إلى أنه جاء محملاً بمجموعة من الأغاني التي تمثل ذكريات قديمة إلى جانب أعمال جديدة أحبها الجمهور، وشهدت تفاعلاً واسعاً خلال الحفل. وقدم عبد الواحد خلال الأمسية مجموعة من أعماله المحببة لدى جمهور المدرج، أبرزها «مليون مرة»، «خيالات القصص»، «غصن القنا»، «أسمر عبر»، «أوصافك عجب»، «كل أحبك»، «تعلم»، «العيون السود»، «الله جابك».