أعمال فنية لم تعرض منذ قرن للبيع في مزاد

ستطرح دار سوذبيز للمزادات العلنية لوحات فنية لرسامين قدماء وكبار فنانين، بعضها لم يشاهده الجمهور منذ أكثر من قرن. وعرضت دار سوذبيز قائمة القطع الفنية التي سيتم طرحها للبيع بالمزاد الأربعاء. ووفقاً لموقع Art News، تضم هذه المجموعة 31 لوحة لأساتذة الفن القدامى وفنانين من القرن التاسع عشر.

ونوه الموقع بأن نصف هذه اللوحات لم يُعرض للجمهور منذ أكثر من قرن، و12 لوحة أخرى لم تشارك في مزادات البيع منذ 40 عاماً. ومن بين الأعمال المعروضة للبيع في المزاد لوحة «إحصاء سكان بيت لحم» للفنان بيتر بروغل الأصغر (عام 1566)، التي تقدر قيمتها قبل البيع بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني. ومن بين القطع المعروضة للبيع أيضاً لوحة «صورة توماس هوارد، دوق نورفولك الرابع».