سلطان القاسمي يفتتح معرض «حروف خالدة» في الشارقة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، معرض «حروف خالدة: مخطوطات قرآنية من مجموعة عبدالرحمن العويس»، وذلك في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، كل من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد.

ويُقدم المعرض رحلةً ثقافية تاريخية عبر 1,300 عام من تاريخ المخطوطات القرآنية وفن الخط العربي، وهي جزء من المجموعة الخاصة لمعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والتي جُمعت بعناية على مدى عقدين من الزمان. وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المعرض المتنوعة، والذي يتضمن 81 مخطوطةً قرآنية، تُعرض للمرة الأولى، تحتفي بتراث فن الخط العربي، وجماليات المخطوطات عبر العصور والدول المختلفة، وتمثّل أمثلةً بديعة على فنون إنتاج المصاحف، والاهتمام بتدوينها وحفظها وزخرفتها، والعناية بأغلفتها وتجليدها وتلوينها.

وتعرّف صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته إلى ما تعرضه أقسام المعرض السبعة، التي تعكس فترات تاريخية مختلفة من مخطوطات وصفحات ومصاحف قرآنية متنوعة الأحجام والخطوط، والزخارف الإسلامية، وتعبّر عن تطور فن الخط العربي والإسلامي عبر العصور.

واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل عما يضمه المعرض من نماذج، تُبيّن تطور المخطوطات القرآنية، بما في ذلك القرآن الأزرق المكتوب بالذهب، على الرق المصبوغ باللون النيلي، وعدد آخر منها، والتي أُعدت بتكليف من كبار الشخصيات آنذاك، كما اطلع سموه على مجموعة من المخطوطات التي أبرزت جمال فن الخطوط الإسلامية، والطرق المتنوعة لإبداع كتابة المصاحف.

كما توقف سموه لدى نماذج متنوعة، تتضمن صفحات من القرآن الكريم، مكتوبة بالخط الحجازي والكوفي النادر من القرن السابع، وصفحات مُذهّبة من العصور الإسلامية المتأخرة، كالفترة العثمانية والفارسية والأندلسية.

في نهاية الافتتاح، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتسلم هدية تذكارية من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، عبارة عن مخطوط عربي، قرآن كريم، نموذج صفوي من إيران، على الورق، مكتوب بخط النسخ وبالمداد الأسود، كتبه مير محمد صالح محمد حسين الطبيب الموسوي في عام 1682 م.

من جهة أخرى، أصدر سموه مرسوماً أميرياً، بشأن تعيين مستشار لشؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وبحسب المرسوم، يُعيّن الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشاراً لشؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على نظام العقد الخاص للمتقاعدين بالمكافأة المقطوعة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.