خليفة بن طحنون بن محمد يزور مهرجان العين للكتاب 2024

زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، جانباً من فعاليات «مهرجان العين للكتاب»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، تحت شعار «العين أوسع لك من الدار».

وتفقّد معاليه عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المهرجان، واطلع على أحدث إصداراتها ومبادراتها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والثقافية والنقدية التي ستسهم في إثراء المشهد الثقافي الأدبي للإمارة، وأشاد بدور هذا الحدث الثقافي في تعزيز اللغة العربية ونشر ثقافة القراءة في المجتمع، ودعم المشهد الثقافي المحلي والارتقاء به.

واطلع على برنامج المهرجان الحافل بالفعاليات والأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية، الذي كرّس مكانته حدثاً سنوياً رئيساً في المشهد الثقافي الوطني.

رافق معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن اللغة العربية تعد الوعاء الجامع الذي يعزز الهوية الوطنية للدولة، ويحافظ على خصوصيتها الثقافية والحضارية والمجتمعية، ويعكس مهرجان العين للكتاب جهودنا الرامية إلى إبراز ودعم المبدعين والكتاب الإماراتيين في مختلف المجالات الأدبية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً ثقافياً ديناميكياً، موضحاً أن المهرجان يسهم في غرس وتعزيز حب القراءة في الأجيال الجديدة.

يشارك في المهرجان، الذي يستقطب سنوياً 140 ألف زائر، 200 عارض يقدمون 100 ألف كتاب في مختلف المجالات، بما ينسجم مع أهداف المهرجان، المتمثلة في الاحتفاء بالمؤلفين الإماراتيين وأعمالهم المتميزة، إضافة إلى برنامج مصمم خصيصاً لبث روح الإبداع وحب القراءة بين جميع أفراد المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب والناشئة، وتحفيزهم على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي، والتعرف إلى مخزونه العريق.