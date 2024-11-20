ملتقى «استعادة الشعر» ينطلق في الأردن 24 الجاري

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن ملتقى شعرياً كبيراً بعنوان (استعادة الشعر ـ من الآباء الأولين إلى الألفية الجديدة) وذلك يومي الأحد والاثنين 24 و25 نوفمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمّان.

يشارك في هذا الملتقى مجموعة كبيرة من الباحثين والشعراء من داخل وخارج الوطن العربي وعلى مدى يومين تقدم بحوث شعرية لكل من: الدكتور شربل داغر من لبنان «هل تشكلت شعرية القرن العشرين»، والدكتور مصلح النجار من الأردن «أين القصيدة أين النقد»، والدكتور علي جعفر العلاق من العراق «اتجاهات القصيدة في الألفية الجديدة»، وفي الجلسة الثانية تقدم الدكتورة فاطمة قنديل من مصر بحثاً بعنوان «ماذا تبقى من إرث رواد القصيدة الحديثة»، ويقدم الدكتور مبارك الجابري من سلطنة عُمان ورقة بعنوان «انكسار المنبرية وصعود الصمت»، بينما يقدم الدكتور حبيب بوهرور من الجزائر بحثاً بعنوان «مستويات الوعي الأنطولوجي في الشعر العربي المعاصر»، ويدير جلسات الملتقى في اليوم الأول كل من الدكتور زياد الزعبي والدكتور عماد الضمور.

وفي اليوم الثاني للملتقى يقدم الدكتور جمال مقابلة من الأردن ورقة بعنوان «انقطاع التواصل بين الأجيال الشعرية»، ومن الإمارات يقدم الدكتور سلطان العميمي بحثاً بعنوان «جوائز الشعر.. وهج الماضي وبريق الحاضر»، ويقدم الدكتور سعيد يقطين من المغرب ورقته بعنوان «عندما يستقيل الشعر من الصخب»، ثم يقدم الدكتور عبد الواسع الحميري من اليمن ورقة «بعنوان ثورة داخل الثورة الشعرية»، ويلقي الأستاذ صبحي حديدي ورقة بعنوان «أصواتهم في أصواتنا ـ قصيدة النثر بين الشرق والغرب»، ويقدم دكتور هايل الطالب من سوريا ورقة بعنوان «عندما يموت الشعر ويستيقظ النثر».

مشاركون

ويشارك في الملتقى مجموعة من أبرز الشعراء العرب الذين يمثلون اتجاهات حديثة في الشعر العربي، حيث يقدم في اليوم الأول كل من الشعراء غسان زقطان من فلسطين، إبراهيم محمد إبراهيم من الإمارات، حسين درويش من سوريا، سوسن دهنيم من البحرين، سعد الدين شاهين من الأردن، مجموعة من القصائد والقراءات الحديثة، وذلك في أمسية على هامش الملتقى في يومه الأول، ويدير هذه الأمسية الشاعرة الأردنية وفاء جعبور.

وفي أمسية الشعر الثانية تشارك فيها مجموعة أخرى متميزة من الشعراء العرب: الشاعرة مها العتوم من الأردن، الشاعرة صالحة غابش من الإمارات، الشاعر عمر جاسم السراي من العراق، الشاعر حسن نجمي من المغرب، الشاعر محمد الغامدي من السعودية، ويدير هذه الأمسية الشاعر الإماراتي إبراهيم الهاشمي.