مواسم المطر وتجليات الوطن في «بيت الشعر»

في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، أقام بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية مفعمة بالإبداع والبلاغة، حلقت فيها الكلمات عالياً نحو سماوات الجمال، وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي، شارك فيها كل من الشاعر السوري توفيق أحمد، والشاعرة اليمنية الدكتورة نجود القاضي، والشاعر المصري طارق الجنايني، وقدمها الإعلامي اللبناني وسام شيا، وحضرها الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، إضافة إلى جمع كبير من الجمهور المتنوع بين شعراء ونقاد ومحبين، والذين كانوا في الموعد مع القصيدة على مسرح بيت الشعر، وتفاعلوا مع الشعراء الذين اعتلوا منصته، وصدحوا بأجمل نصوصهم.

وبدأت الأمسية بمقدمة الإعلامي وسام شيا، قدم فيها الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال فيها: «شكراً لمن شرع النوافذ والأبواب على مصراعيها وبنى الصروح والمنابر لتشرق شمس الثقافة والشعر والإبداع على الدوام من الشارقة، بفضل رعايته ودعمه المتواصل وعطائه اللا محدود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشكر موصول لدائرة الثقافة التي واكبت النهضة الثقافية الفريدة، وشكلت العمود الفقري لها لتصبح الشارقة قبلة للعالم أجمع، ولبيت الشعر الذي أضحى منارة تجذب فراشات الإبداع من كل حدب وصوب لتتوهج في هذي الفضاءات بجهد متواصل وعطاء لا ينضب من مدير بيت الشعر محمد البريكي، وشكراً لكل من ساهم في إحياء أجمل ما حبا الله سبحانه خلقه وهي الكلمة».

ثم بدأت القراءات مع الشاعر توفيق أحمد الذي غزل في نسيج نصه عواطف الفقد والحنين إلى الماضي. وبعد ذلك قرأت الشاعرة د. نجود القاضي، نصاً بعنوان «غد خارج النص»، كان بمثابة أمنيات من الكلمات التي تبحث عن السلام والمحبة للإنسانية.

واختتم القراءات الشاعر طارق الجنايني، الذي قرأ نصاً مشتعلاً بالأسئلة والبحث عن مكامن الروح الشاعرة، التي تتوقد في إبداعها، ثم قرأ نصاً تغنى فيه بمكارم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسم في طياته نهراً من الكلمات الصادقة التي حاول من خلالها شرح عاطفته القوية واحتمائه بهدي النبي الكريم.

وفي ختام الأمسية، كرم الشاعر محمد البريكي، الشعراء ومقدم الأمسية.