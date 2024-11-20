كشف النقاب عن العمل الفائز بجائزة كريستو وجان - كلود

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون النقاب عن العمل الفني الفائز بجائزة كريستو وجان - كلود في دورتها الثانية عشرة للعام 2024 ضمن معرض فن أبوظبي.

ويتكون العمل الفائز، بعنوان «فندق ديتكريت بي»، من مادة «خرسانة النخيل» وهي مادة بناء جديدة مصنوعة من نوى التمر وخالية من الإسمنت والراتنج، وهو مصمم لاجتذاب النحل سعياً لتعزيز التواصل الطبيعي بين النحل والبشر. وسيتم تنفيذ العمل وإبقاء الهيكل على حاله لمدة ثلاثة أشهر لجذب النحل الانفرادي، حيث يشمل العمل الفني النهائي دمج التمثال والشريط المصور لإبراز التفاعل بين النحل وموائله الطبيعية.

يعرض العمل «فندق ديتكريت بي» في معرض فن أبوظبي إلى 24 نوفمبر الجاري قبل انتقاله إلى مواقع العرض في جامعة نيويورك أبوظبي من 26 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، وحديقة أم الإمارات من 12 ديسمبر إلى 27 ديسمبر.

فاز بالجائزة ثنائي فني يضم سارة فرحة وخالد شلخة.

سارة فرحة مهندسة معمارية ومخططة حضرية تتميز بشغف كبير بعلوم المواد وحلول التصميم التي تعالج الاحتياجات والمواضيع ذات الحساسية العالية والبيئة، وخالد شلخة مهندس كيميائي معروف بمهارته في تناول القضايا الثقافية والاقتصادية والسياسية المتداخلة. عمل الاثنان تحت إشراف الدكتورة كريستيانا بونين، الأستاذة المساعدة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وقد أسسا «استديو ديتكريت»، وهو استديو يدمج علوم المواد مع فن التصميم.

وقد حضر المناسبة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي إلى جانب أميلي دوهيرتي، مديرة جائزة كريستو وجان - كلود، ومايا أليسون المدير التنفيذي لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وفلاديمير يافاتشيف الذي يشغل منصب مدير عمليات الجائزة والفريق الفائز وجمهور من محبي الفنون التشكيلية.