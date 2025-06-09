بانوراما فنية في الذكرى الخمسين لـ«خوان ميرو الثقافية»

أعدت مؤسسة خوان ميرو الثقافية الشهيرة في برشلونة للذكرى الخمسين لتأسيسها برنامجاً حافلاً بالمعارض والحفلات الموسيقية والزيارات، التي تشكل تكريماً لهذا الفنان الكاتالوني الغزير الإنتاج، إذ تنطلق، الخميس المقبل، نشاطات البرنامج، وتستمر على مدى عام كامل تحت شعار «من أجل أبناء الغد»، وتستهل بمعرض يحمل عنوان «الشعر بدأ للتو»، يتناول تاريخ هذه المؤسسة المسؤولة منذ العام 1975 عن حفظ إرث ميرو، أحد أبرز رسامي القرن العشرين ونحاتيه.

وقال مدير مؤسسة ميرو، ماركو دانيال، خلال إعلانه برنامج النشاطات التي تقام في الأشهر المقبلة «خلال خمسين عاماً انتقلنا من حلم فنان إلى كوننا مؤسسة ثقافية رائدة في برشلونة ومختلف أنحاء العالم».

ويذكّر المعرض من خلال صور وخرائط وقصاصات صحف بما دفع ميرو (1983-1893)، الذي كان يعيش في جزيرة مايوركا، إلى التصالح مع مدينته الأم، وإقامة هذه الفسحة الثقافية، التي أُطلق عليها في البداية اسم مركز برشلونة لدراسات الفن المعاصر.

وعُهد إلى صديق ميرو المهندس المعماري، جوزيب لويس سيرت، تصميم المبنى، وهو هيكل طليعي من الإسمنت الأبيض أقيم على تلة مونجويك، في أعالي برشلونة، ويتميز بتفاعل هندسته مع أعمال الفنان الكاتالوني.