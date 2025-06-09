«ثماني قواعد في الحب» تبدأ من العزلة

يسافر الكاتب والمؤثر، جاي شيتي، في كتابه الجديد «ثماني قواعد في الحب»، والذي صدر بترجمة إلى اللغة العربية عن دار «هاشيت أنطوان»، في فضاءات رحبة وغنية، يدرس فيها مديات وعوالم هذا الشعور الإنساني، الذي نتوقعه من الجميع، والجميع يتوقعونه منا، لكن لا أحد يعلمنا كيف نتعامل معه.

وفي دروب هذا البحث والأسفار يمسك جاي شيتي بيدنا، ويقودنا في رحلة استكشاف عميقة تبدأ من ذاتنا، فيخبرنا أن الحب ليس مجرد شعور، بل هو ممارسة يومية. بخطوات مفصلة وعملية يشرح لنا كيف أننا نكتشف الحب أولاً في العزلة، وثانياً نتعلم ماذا يعني حب الآخر وكيف نحبه، ونتخطى التحديات معه، ثم عندما يحين الوقت لنتحرر منه، كيف نحب من جديد.

القواعد الثماني التي يطرحها هذا الكتاب ستعلمك كيف تحب نفسك أولاً، ثم شريك حياتك، ومن بعده العالم بأسره.