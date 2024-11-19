مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يحتفي بتخريج 16 طالباً بولنديّاً

اختتم مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، دورة متخصّصة في اللّغة العربيّة، استضاف فيها 16 طالباً، و4 أساتذة من جامعة ياجيلونسكي البولنديّة، وذلك في إطار شراكة أكاديميّة، تهدف إلى نشر اللّغة العربيّة، وتعزيز التّبادل الثّقافيّ مع مختلف الشّعوب. حيث استمرّ البرنامج التّدريبيّ مدّة أسبوعين، ضمن ثلاثة مستويات تعليميّة، تلبّي احتياجات المتعلّمين المشاركين، وصمّم البرنامج التّدريبي وفْق أسس علميّة، تراعي أعلى معايير الجودة في التعليم، من أجل تزويد الطّلاب بمختلف المهارات اللّغويّة، من خلال دروس يوميّة صباحيّة.

وتضمّن البرنامج، بالإضافة إلى الجانب الأكاديميّ، مجموعة متنوّعة من الأنشطة السياحيّة، الّتي ساهمت في تعزيز تجربة الطّلاب، وتوسيع مهاراتهم اللّغويّة ومعارفهم الثّقافيّة، ما زاد من اندماجهم في مجتمع إمارة الشّارقة. وشملت هذه الأنشطة زيارات لمعالم ثقافيّة بارزة، مثل: بيت الحكمة، ومجمع القرآن الكريم، وحضور فعاليّات في معرض الشّارقة الدّوليّ للكتاب، حيث شاركوا فيه بندوة تحدّثوا فيها عن تجربتهم في الشّارقة. كما استمتع الطّلاب بزيارات سياحيّة مميّزة إلى خورفكّان وجزيرة النّور، ورحلة بريّة في صحراء مليحة، ما أضاف أبعاداً جديدة لتجربتهم التّعليميّة، وأتاح لهم التّعرّف إلى التّنوّع الثّقافيّ والجماليّ لإمارة الشّارقة.

فضاء رحب

وأشاد الدّكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عامّ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، بالنّتائج الإيجابيّة الّتي حقّقتها الدّورة التّدريبيّة، موضحاً أنّها لم تكن مجرّد منصة لتعليم اللّغة العربيّة، بل شكّلت فضاءً رحباً للتّعريف بالثّقافة العربيّة، وتعزيز الرّوابط الحضاريّة مع الطّلاب البولنديّين. وأشار إلى أنّ الدّورة أسهمت في ترسيخ الشّارقة كوجهة معرفيّة عالميّة، حيث حمل كلّ طالب من الوفد ذكرياته وتجربته الغنيّة، ليشاركها مع أهله وأصدقائه في بولندا.

وأضاف الدكتور المستغانمي أنّ مجمع اللّغة العربيّة يسير على خطى إمارة الشّارقة في بناء جسور التّواصل مع مختلف شعوب العالم، مستثمراً في التّواصل الثّقافيّ كوسيلة لتعميق التّفاهم المتبادل، وتعزيز الدّور الرّياديّ للشّارقة في نشر اللّغة العربيّة.

فرصة للتّطوّر

من جهتها، أعربت الدّكتورة باربارا ميخالاك رئيسة قسم الدّراسات العربيّة في جامعة ياجيلونسكي في كراكوف ببولندا، عن شكرها العميق لصاحب السّموّ الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمّد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة، على المبادرة الرّائدة الّتي أتاحت لهم فرصة استثنائيّة للتّعلّم والانفتاح الثّقافيّ، مشيرة إلى أنّ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، كان شريكاً أساسياً منذ عام 2023 م، في تنظيم دورات تعليم اللّغة العربيّة للطّلّاب البولنديّين على مستويات متعدّدة، حيث يتاح لهم فرصة تعلّم اللّغة في بيئة عربيّة حقيقيّة، ما أتاح لهم تطوير مهاراتهم اللّغويّة بطريقة تتجاوز الأساليب التّقليديّة المتّبعة في بولندا.