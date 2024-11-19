70 مبدعاً في «بينالي أبوظبي للفن »

انطلقت فعاليات النسخة الافتتاحية من معرض «بينالي أبوظبي للفن العام» خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كشفت عن مجموعة مميزة من الأعمال التركيبية الفنية والأنشطة.

وتدفق الزوار من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية إلى وسط مدينتي أبوظبي والعين لاستكشاف النسخة الافتتاحية من بينالي أبوظبي للفن العام الذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز مبادرة «أبوظبي للفن العام»، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

يستمر المعرض حتى 30 أبريل المقبل، حيث يستكشف مجموعة من الأفكار والمفاهيم. وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت انطلاق الفعالية، استكشف الزوار دروب البينالي الثمانية التي تضمنت أعمالاً فريدة لأكثر من 70 فناناً من دولة الإمارات والعالم.

وتُعبر هذه الأعمال معاً عن كيفية تشكل الحياة العامة في أبوظبي، من خلال الظروف البيئية للمدينة، وأسلوب الحياة المجتمعي، والأصالة، والهندسة المعمارية، والتخطيط المدني. وتم تصميم دروب البينالي لتشجيع الزوار على التجول بالسيارة أو سيراً على الأقدام، وإعادة استكشاف مواقع أبوظبي الشهيرة بطرق غير مسبوقة.