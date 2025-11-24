«فزاع لليولة»: صالح المنهالي وسعيد المهيري يتأهلان إلى المرحلة الثانية

سيكون الترقب حاضراً لاكتمال عقد المتأهلين إلى المرحلة الثانية من النسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مع تبقي آخر مقعدين، وذلك بعدما تمكن صالح حمد المنهالي من حصد بطاقة التأهل الأولى، برفقة سعيد محمد المهيري، ليحجزا مقعدي التأهل.

وجاءت الحلقة الثالثة مميزة بتفاصيلها، وذات إيقاع سريع، ومستويات متقاربة بين المشاركين، حيث تنافس فيها أربعة يويلة، في 6 تحديات، وهي اليولة، تحدي تركيب الشداد، السباحة، الرماية، عدّ القصيد، والركض بالهجن، وشهدت تفوق صالح حمد المنهالي من العاصمة أبوظبي، بتحقيقه 60 علامة، ورافقه بالتأهل سعيد محمد المهيري من إمارة دبي برصيد 55 نقطة، وجاء ثالثاً الكيبالي راشد الكيبالي من رأس الخيمة برصيد 50 نقطة، ورابعاً حميد سعيد الرزي من عجمان برصيد 35 نقطة.

وانضم المتأهلان إلى كل من عبيد حميد آل علي، سالم فيصل الحوز، حمدان ظافر الأحبابي، ونهيان مسري المنصوري، المتأهلين من الحلقتين السابقتين، وذلك مع الترقب لهوية من سيحصد آخر بطاقتين في الحلقة المقبلة.

انطلقت الحلقة بعرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات»، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيهما خليفة بن سبعين، وقدم خلالها المشاركون عرضاً أنيقاً بمهارات التحكم بالسلاح، والمشي وفق الإيقاع، وعملية فرّ السلاح والاستلام وغيرها، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من الكيبالي راشد الكيبالي، وسعيد محمد المهيري.

وفي تحدي السباحة، الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنهالي والمهيري، ليكسب كل منهما 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر عتيق سالم الكعبي، صاحب ديوان «تواقيع»، الحائز على جائزة «كنز الجيل»، الصادر عن مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي، استطاع كل من الكيبالي والرزي، من الحصول على علامتها.

أما في تحدي الرماية، الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، كسب الـ 15علامة، المنهالي والمهيري.

وفي تحدي تركيب الشداد، تمكن كل من الكيبالي والمنهالي من الحصول على علامته، ليحقق كل منهما 10 علامات.

وفي تحدي الركض بالهجن، الذي أقيم على مضمار المرموم، في نفس موقع البطولة، تفوق المنهالي والرزي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

موروث حي

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تشكل بطولة فزاع لليولة مساحة ثقافية متجددة، نعتز من خلالها بإحياء أحد أهم عناصر التراث الإماراتي، فهي ليست مجرد فعالية تراثية، بل منصة فاعلة، تُسهم في إبراز الهوية الوطنية، وترسيخ حضورها في وجدان الأجيال.

إن ما تقدمه البطولة من تحديات مستوحاة من الإرث الشعبي، يشكّل جسراً يربط الشباب بتراثهم، ويتيح لهم إبراز قدراتهم، في إطار يعكس قيم الشجاعة، وقوة الإرادة، وروح الانتماء، التي ميّزت أبناء الإمارات عبر التاريخ.

واختتمت أواديسيان حديثها: إن القيمة الحقيقية لبطولة فزاع لليولة، تتجاوز نتائج المنافسة، فهي تجمع المشاركين من مختلف إمارات الدولة، حول إرث مشترك، يرسّخ معنى الوحدة والتلاحم المجتمعي، المشاركة في هذه البطولة، هي في حد ذاتها احتفاء بالتراث، وتعزيز لعلاقة الأجيال بتاريخهم وثقافتهم، ولذلك نعتبر كل من يقف على مسرح الميدان فائزاً، بمقدار حفاظه على هذا الموروث.

يذكر أن الحلقة قدمها راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

وحلّ الفنان عبد الرحمن الجنيد ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية «المود»، نشأ الجنيد على حب التراث والموروث الشعبي، وهو الشيء الذي انعكس على الكثير من أغانيه التي تميزت بهذا الطابع.