المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة في دبي 10 أبريل 2026

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي تمديد الموعد النهائي للدعوة المفتوحة الخاصة بالمؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA 2026)، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع المبدعين والممارسين وقادة الفكر والفنانين والباحثين وصنّاع المحتوى والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية، للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 10 وحتى 19 أبريل المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية».

وتواصل «دبي للثقافة» حتى 15 ديسمبر المقبل استقبال طلبات المشاركة الإبداعية، ونماذج عروض الأداء، والمعارض، والأعمال الفنية، وشاشات العرض، إلى جانب الأوراق البحثية، والعروض التوضيحية، والعروض المؤسسية، التي تنسجم مع شعار المؤتمر الدولي ومحاوره الرئيسية، وتسهم في إثراء مساراته الخاصة وما يتضمنه من جلسات نقاشية وندوات حوارية، وورش عمل، ومنتديات، وفعاليات متنوعة.

وتتولى لجنة تضم نخبة من الخبراء والمختصين والقيمين الفنيين مراجعة الطلبات وفرزها، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المؤتمر، وذلك بناء على مجموعة من المعايير الفنية المختلفة.

ويشترط على الراغبين في المشاركة تقديم أبحاث وأفكار مميزة ومبتكرة مستلهمة من شعار المؤتمر ومحاوره الرئيسية، على أن تكون جميع الأعمال أصلية وموثقة وفقاً لقوانين الدولة، واتفاقية حقوق النشر الخاصة بالمؤتمر الدولي، كما يشترط أن تكون كل الوثائق المقدمة باللغة الإنجليزية.