«أطياف ذلك الضوء» فيلم يضيء على رحلة إبداع سلطان العويس

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً خاصاً لفيلم «أطياف ذلك الضوء»، عن شخصية الشاعر سلطان العويس بمناسبة مرور 100 عام على ولادته، أخرجته الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، وذلك في سينما فوكس بمركز وافي بدبي، حيث حضرته نخبة من المثقفين والفنانين والكتاب والصحفيين، يتقدمهم عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء المؤسسة، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم.

وقبل العرض وجهت المخرجة نجوم الغانم الشكر لكل العاملين في صناعة الفيلم، وخصت المحررة آن دي مو بتحية خاصة لما بذلته من جهد كبير في العمل، وتحدثت عن ظروف العمل في الفيلم وآلية التعامل مع مادة أرشيفية وتحويلها إلى مادة حية من خلال مزجها بالواقع المعاصر، حيث رسم المشاركون في الفيلم صورة بانورامية لشخصية سلطان العويس من خلال شهاداتهم التي حملت معلومات عن حياته وشعره وتجارته وأعماله الخيرية، فضلاً عن إرهاصات تأسيس جائزة العويس الثقافية.

وقد لاقى الفيلم الذي بلغت مدته 60 دقيقة، إعجاباً واستحساناً كبيراً لدى الحاضرين الذين أثنوا على عمل المخرجة نجوم الغانم، والتي طرحت خلال الفيلم رؤية فنية مغايرة جاذبة شكلت لوحة متناغمة بديعة. شارك في رسم ملامح سلطان العويس سينمائياً كل من: معالي حميد بن ناصر العويس، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وبلال البدور، وعبد الحميد أحمد وإبراهيم الهاشمي وعبد الإله عبد القادر ومحمود نور.