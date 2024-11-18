مجلس الإمارات للإعلام يختتم مشاركته في «الشارقة للكتاب»

اختتم مجلس الإمارات للإعلام مشاركته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة. وشهد جناح المجلس خلال أيام المعرض زيارات مكثفة وجلسات نقاشية مع عدد من دور النشر والكتاب وصناع المحتوى والإعلاميين، حيث جرى تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه قطاع النشر والإعلام، ومناقشة الحلول التي تسهم في تعزيز مرونة وسلاسة إجراءات النشر وتنظيم المحتوى الإعلامي.

وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أهمية هذه المشاركة في تعزيز التواصل مع المتخصصين في القطاع، ومناقشة التحديات التي يواجهها الناشرون، مع تسليط الضوء على الحلول الممكنة لتعزيز مرونة وسلاسة إجراءات النشر في الدولة.

وقال محمد الشحي: «يلتزم مجلس الإمارات للإعلام بتعزيز بيئة داعمة لقطاع النشر في الدولة، حيث يسهم عبر مهامه التنظيمية والتشريعية في تسهيل دخول العناوين وتداولها وفق معايير المحتوى الإعلامي، بما يتماشى مع قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية».

وأضاف الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن المجلس قام بتسهيل دخول أكثر من 766 ألف عنوان منذ بداية العام، ومنح أذونات بتداول أكثر من 78 ألف عنوان تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة.

وأشار إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب رافعة استراتيجية لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيساً للنشر في المنطقة. ويعكس هذا الحدث التزام الدولة المستمر بدعم المعرفة وتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي الهادف، إلى جانب تحفيز الابتكار وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة النشر، ما يجعل المعرض محطة ثقافية فريدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الإعلامي وتمكين صناعة النشر والنهوض بها نحو آفاق جديدة.

تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجيته لدعم قطاع النشر، وتوفير البيئة الملائمة للناشرين المحليين والدوليين، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للنشر وصناعة المحتوى الإعلامي، حيث يعمل المجلس على تعزيز بيئة تنظيمية مرنة تدعم الناشرين وتيسر عملياتهم، من خلال وضع سياسات تضمن تداول محتوى يعكس قيم المجتمع ويواكب التطورات السريعة في هذا المجال، مع خلق فرص تعاون دولية لتعزيز الاقتصاد الثقافي وتوسيع آفاق النشر في الإمارات والمنطقة.