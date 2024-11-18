«منشورات القاسمي» تشارك في «الكويت الدولي للكتاب»



بعد الإقبال الكبير على إصدارات منشورات القاسمي، الدار المتخصصة بنشر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته مؤخراً بنجاح، وشهد إقبالاً مكثفاً على اقتناء الكتب، تعود الدار للمشاركة الخارجية في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي يقام من 20 حتى 30 نوفمبر الحالي، تحت شعار (العالم في كتاب).



وتشير التقارير والإحصائيات في منشورات القاسمي بأن مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ستكون حاضرة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2024، وهي: «موسوعة تاريخ عمان»، «مختارات من جرون نامة»، «في الشندغة عشت ليالي وأياماً»، «الخنجر المرهون»، «ذكريات مصرية»، «حقيقة تاريخ عمان»، «من القاتل؟»، «مجلس الحيرة- مسرحية في أربعة فصول»، و«مكة قبل ظهور الإسلام»، وغيرها الكثير.



هذا وقد صدر عن الدار مؤخراً مجموعة الأعمال المسرحية، مترجمة إلى اللغتين المالايالامية والبولندية، وهي إحدى عشرة مسرحية كتبها سموه في الفترة من 1998 م إلى 2018م، مع العلم أنه سبق وأن قدمت الدار هذه الأعمال المسرحية باللغة الإسبانية والفرنسية، إيماناً من صاحب السمو بنشر المعرفة للجميع محلياً ودولياً.



وسيكون لإصدارات منشورات القاسمي السابقة حضور متميز في كافة المجالات الروائية والتاريخية والبحثية، وكذلك في الشعر والقصة والمسرح والأدب والسيرة.