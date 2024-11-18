30 مجموعة رقص في الجولات نصف النهائية لمسابقة «سيتي ووك»

تستعدّ مجموعات الرقص الموهوبة من جميع أنحاء الإمارات لتقديم أفضل ما عندها على مسرح «سيتي ووك» في مسابقة «سيتي ووك Unplugged الموسم 3» مع انطلاق المنافسات الحية هذا الشهر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حصدته والشعبية التي حققتها المسابقة في الموسمين السابقين. ستحظى مجموعات الرقص في الدولة هذا العام بفرصة لعرض مهاراتهم ورفع مستواهم الفني. تم اختيار 30 مجموعة رقص للتأهل إلى الجولات نصف النهائية في «سيتي ووك» بعد استقبال العديد من فيديوهات التقديم عبر منصّة «تيك توك»، وسيؤدون عروضهم أمام الجمهور ولجنة حكام مرموقة ابتداءً من 22 نوفمبر الجاري. ستختتم المسابقة في حفل ختامي مبهر في منطقة النافورة في «سيتي ووك»، 1 ديسمبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً.

ستتألق مجموعات الرقص على المسرح في جولات نصف النهائي من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، حيث سيعرضون رقصاتهم الفريدة التي تجمع بين الأنماط والأساليب المختلفة. وسيتم تقييم أدائهم بناءً على التقنية وحضورهم على المسرح والإبداع والدقة الفنية من قبل بعض أبرز الأسماء في صناعة الرقص. تضم لجنة تحكيم هذا الموسم كلاً من بريندون هانسفورد، مصمّم رقص ومخرج الأفلام صاحب الرؤية المتميزة المعروف بدمج الإبداع والدقة في مشاريعه الفنية، ريا هرموش، معلمة رقص ومصممة حركات رقص شغوفة، وبولينا كوميسوفا، مصمّمة حركات رقص مبدعة ومنتجة فنية ذات خبرة والحائزة أيضاً لقب عالمي في فئة «رقص الصالات» ومدربة سابقة في برنامج «الرقص مع النجوم». كما سينضم إلى لجنة التحكيم في النهائي الضيف تشارلز ماكريس، مؤسس «ماكريس دانس مينيستري»، وهي أول مدرسة رقص «ستريت» في لبنان والعالم العربي أُسّست عام 2009.

وستستضيف جولات نصف النهائيات مقدمة البرنامج الصباحي آنا والاس على قناة «لاف 107.1» لإضفاء المزيد من الحيوية والطاقة إلى فعاليات نهاية الأسبوع الحماسية، جورجينا بارنز، مذيعة ومضيفة وراقصة تدربت في مسرح لين الشهير للفنون في لندن، وقدمت لجماهير متنوعة في كل من المملكة المتحدة ودبي، وستستضيف النهائيات.