«الوفرة» يشرح أسباب نقص الوظائف والمساكن

حل كتاب «الوفرة» للمؤلفين الأمريكيين عزرا كلاين، وديريك طومسون ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب غير الخيالية الأكثر مبيعاً. والكتاب للمؤلفَين صاحبي الكتب الأكثر مبيعاً وعملاقي الصحافة عزرا كلاين، وديريك طومسون، ويمثل كتابهما «الوفرة» دعوة فريدة من نوعها في كل جيل، تغير المفاهيم، لإعادة التفكير في المشاكل الكبيرة المتجذرة التي تبدو غارقة في هياكلها، من تغير المناخ إلى الإسكان، ومن التعليم إلى الرعاية الصحية.

ويتتبع الكتاب التاريخ العالمي للقرن الحادي والعشرين حتى الآن مع تزايد عدم القدرة على تحمل التكاليف والنقص في المساكن والوظائف في العالم.

ويوضح كتاب «الوفرة» أن مشاكلنا اليوم ليست نتيجة لأشرار الأمس، بل إن حلول جيل واحد أصبحت مشاكل للجيل التالي، فالقواعد واللوائح المصممة لحل المشاكل البيئية في سبعينيات القرن الماضي غالباً ما تمنع الكثافة الحضرية ومشاريع الطاقة الخضراء التي من شأنها أن تساعد في حل المشاكل البيئية في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.