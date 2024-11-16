فعاليات غنية متواصلة في جناح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة



تواصل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مشاركتها المتميزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، مقدمةً مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المعرفية والأدبية الثرية يومياً في الحدث الدولي البارز، المنعقد في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر لغاية 17 نوفمبر الجاري.



ونظَّم «برنامج دبي الدولي للكتابة» مجموعة من الفعاليات، تضمنت لقاء حوارياً غنياً مع الدكتور غانم السامرائي، بإدارة لينا الشهابي، حمل عنوان «الفروق الجوهرية بين الترجمة العلمية والترجمة الأدبية»، وحواراً آخر بعنوان «من برنامج الكتابة إلى طريق النجاح: قصص خريجي برنامج دبي الدولي للكتابة»، مع الكاتبة أمل جميع والكاتبة دانة الجيرودي، وبإدارة الكاتبة هنادي العنيس، فضلاً عن حوار مع الكاتبة هنادي العنيس حول «توثيق التجربة الإنسانية بالقصة القصيرة»، أدارته الإعلامية سامية عياش، بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل من جزأين، بعنوان «إطلاق قصص الأطفال المرسومة» بإشراف الكاتبة والمدربة فاطمة العامري، بحضور منتسبات ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال.



وشاركت المؤسَّسة بسلسلة من الجلسات الحوارية، تحت مظلة «استراحة معرفة»، ضمن فعالية «قهوة -كاتب وكتاب»، حيث استضافت كل جلسة منها حواراً قصيراً مصوراً بين أحد الكتّاب وأحد القراء، للنقاش حول كتاب ما يختاره الكاتب.