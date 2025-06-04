الشارقة للفنون تعلن برنامجها الخريفي

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج معارضها وفعالياتها لخريف 2025، والذي ينطلق في أغسطس المقبل، ويضم مجموعة من المعارض الفردية وبرامج المؤسسة السنوية في السينما وعروض الأداء والنشر والموسيقى، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح مواقع جديدة في الشارقة.

ينطلق الموسم في 30 أغسطس مع المعرض الفردي الأول للفنانة الإماراتية عفراء الظاهري، والذي يقام في ساحة المريجة، ويقدم تجربة بصرية تدعو الجمهور للتأمل في إيقاعات الزمن ونسيجه، من خلال التركيز على أعمالها متعددة الوسائط، والتي تستكشف مفاهيم التكرار والتراكم.

وفي 26 سبتمبر تستضيف المؤسسة معرضين فرديين، الأول للفنانة ليدا كاتوندا وهو أول معارضها في المنطقة، ويضم مجموعة نابضة من أعمالها الحسيّة التي أنجزتها منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، حيث تجمع كاتوندا في ممارستها الفنية بين الرسوم الجاهزة، والأقمشة، والمفردات اليومية، بأسلوب يضفي بُعداً مادياً وشعورياً على العمل الفني. وينظم المعرض بالشراكة مع قاعة الفن شتايرمارك في غراتس، النمسا، حيث سينتقل للعرض هناك في يونيو العام المقبل.

أما المعرض الثاني فيقدم عرضاً استعادياً شاملاً لأكثر من خمسة عقود من الممارسة الفنية للفنان رشيد قريشي، ويستعرض رؤيته الإبداعية واستكشافه المستمر للرموز والإشارات المستمدة من لغات وتقاليد ثقافية متنوعة، إذ تتجلى هذه المقاربات عبر تركيباته الفنية متعددة الوسائط، والمستوحاة من الإرث الروحي للتصوف الإسلامي.

وفي 17 أكتوبر المقبل يستضيف مصنع الثلج في كلباء، وهو أحد المواقع التي أعادت المؤسسة ترميمها مؤخراً، عرضاً موسعاً لمختارات من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون.

أما شهر نوفمبر فيشهد افتتاح موقعين جديدين ضمن مشاريع المؤسسة في إعادة ترميم وإحياء المباني والمواقع القديمة في الشارقة، حيث يُفتتح «رواق الفوتوغراف» وهو مبنى اتصالات سابق في منطقة المناخ أعيد تأهيله ليكون مساحة مخصصة للتصوير الفوتوغرافي، وسيكون العرض الافتتاحي فيه لمجموعة واسعة من مقتنيات المؤسسة في الفوتوغراف، كما تُفتتح «حديقة المجرة» للعموم، وهي الحديقة الواقعة بجوار «الغرفة الماطرة»، وذلك بعد إعادة تصميمها بالكامل من قبل المجموعة الفنية «سوبرفليكس».

وتتواصل فعاليات المؤسسة السنوية خلال الخريف، مع برنامج عروض الشارقة في موسمه الرابع الذي يقام في الفترة بين 11 أكتوبر و14 ديسمبر، موسعاً نطاقه ليشمل مدينتي الشارقة وخورفكان، في مسعى لبناء حالة أعمق من التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي، وتقديم عروض متنوعة تحتفي بالنسيج الثقافي الغني لإمارة الشارقة، وخلق تجارب جماعية مشتركة تجمع الناس من خلال الفن، في أماكن مألوفة وأخرى غير متوقعة.

فيما تعود «منصة الشارقة للأفلام» في نسختها الثامنة في الفترة بين 14 و23 نوفمبر، لتقدم برنامجاً من العروض السينمائية المستقلة والتجريبية التي رشحتها لجنة دولية متخصصة وتُعرض للمرة الأولى في الإمارات، بالإضافة لورش العمل والجلسات الحوارية التي تستضيف صناع الأفلام والعاملين في مجال السينما من جميع أنحاء العالم.

أما معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء» فيقام في بيت عبيد الشامسي، في الفترة بين 12 – 14 ديسمبر، ويقدّم مجموعة متميزة من المطبوعات التي أصدرتها دور نشر فنية، وصُنّاع كتب مستقلون، وجهات ثقافية غير ربحية تتعامل مع النشر كوسيط للتجريب، كما يتضمن المعرض ورش عمل مخصصة لمحبي الطباعة والتصميم.

ويتضمن البرنامج الموسيقي في المؤسسة، خلال خريف هذا العام، جلسات استماع ولقاءات مخصصة للمجتمع المحلي، إلى جانب حفلات موسيقية، وورش، وحلقات نقاشية. وتستضيف الشارقة في هذا الإطار مجموعة متنوعة من الموسيقيين، يقدّمون عروضاً حية ويشاركون تجاربهم في الأشكال الموسيقية التقليدية والتجريبية. كما يتضمن البرنامج مؤتمراً حول الموسيقى البحرية في المحيط الهندي الغربي من المزمع عقده في نهاية العام.