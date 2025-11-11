195 دولة في نسخة 2025 من مؤشر المعرفة

يواصل مؤشر المعرفة العالمي إحدى الركائز الرئيسة في مسيرة «قمّة المعرفة» السنوية التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترسيخ مكانته كمرجع دولي موثوق لصنّاع القرار، حيث تغطي نسخة 2025 من مؤشر المعرفة التي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال قمة المعرفة التي تقام تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير مجتمعات مستدامة»، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في دبي، 195 دولة حول العالم، وقد تم تطوير المؤشّر بشكل كامل، من خلال إدخال تحديثات نوعية على هيكل المؤشر والأدوات الإحصائية، شملت تطوير الأوزان المعيارية وإضافة مؤشرات جديدة لقياس الجاهزية المستقبلية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة والبيئة والمجتمع.

ويهدف هذا التطوير إلى توفير بيانات أكثر دقة وعمقاً تمكّن الحكومات من صياغة سياسات تنموية مبنية على الأدلة، وتخطيط مساراتها المستقبلية وفق معايير قابلة للقياس والمقارنة عالمياً.

لا يكتفي المؤشر بجمع البيانات بل يقدم تحليلاً استشرافياً يربط بين المعرفة والتنمية البشرية، ويقيس مدى جاهزية الدول للتحوّل نحو اقتصاد قائم على الابتكار والاستدامة.