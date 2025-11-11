حور القاسمي سفيرة فوق العادة للثقافة العربية



منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الشيخة حور بنت سلطان القاسمي منصب سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لعامي 2025 - 2026، تقديراً لدورها الريادي في دعم الفنون المعاصرة وتعزيز الحوار الثقافي بين المجتمعات على المستويين الإقليمي والدولي.

وسلم الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، الشيخة حور القاسمي صك ودرع سفيرة فوق العادة خلال حفل تعيينها الذي أُقيم أمس، في قاعة أفريقيا في الشارقة.

وقالت الشيخة حور القاسمي في كلمتها: «منذ أن خطونا خطوتنا الأولى في إمارة الشارقة، كانت الثقافة هي الطريق والوجهة، وكان الرهان على بناء الإنسان بتاريخه العريق وهويته الحضارية، هو الرهان الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لصياغة مشروعه الثقافي».

وأضافت: «أقف بينكم وفي قلبي امتنان كبير لهذا التشريف الذي أولتني إياه المنظمة «الألكسو»، وتكليفي بهذه المهمة الجليلة».