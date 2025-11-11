جمعية الصحفيين تنظم حفل توقيع «مضارب العطاء» ليوسف العدان

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حفل توقيع كتاب «مضارب العطاء» للزميل يوسف العدان، المصور الصحفي وعضو الجمعية، وذلك في جناح المركز ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وشهد الحفل حضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وعلي الهنوري الظاهري عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والمثقفين وزوّار المعرض.

ويقدّم الكتاب، الذي يعد عملاً توثيقياً يجمع بين البعد البصري والإنساني، قراءة مصورة لمسيرة العطاء في دولة الإمارات، من خلال مجموعة من الصور التي تعكس قيم الخير والإنسانية في الإمارات.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، حرص الجمعية على دعم أعضائها وتمكينهم من الإبداع في مختلف فروع العمل الإعلامي، مشيدة بالرؤية الفنية التي قدمها يوسف العدان في كتابه، والتي تُجسّد روح العطاء الإماراتي بصورة معبّرة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي اعتزاز مركز تريندز بالتعاون مع جمعية الصحفيين في دعم المبادرات الثقافية والإبداعية. وأعرب يوسف العدان، عن تقديره لتنظيم الحفل، موجهاً شكره إلى الجمعية والمركز على دعمهما المتواصل. وبيّن أن «مضارب العطاء» يمثل تجربة وجدانية يقدّم من خلالها مشاهد إنسانية عن الإمارات.