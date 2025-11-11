كتّاب ومصورون يروون تجربة توثيق معالم الشارقة في كتب فنية

وشهد اللقاء تبادلاً للأفكار حول تقنيات السرد البصري في الكتب الفنية الفاخرة، وأساليب توظيف الصورة لخدمة النص، ودور هذه الإصدارات في إبراز الجمال العمراني والثقافي والطبيعي لإمارة الشارقة.
وقال الكاتب محمد مهدي حميدة، مؤلف كتابي «مكتبات الشارقة» و«مساجد الشارقة: فكرة العمل انطلقت من الرغبة في توثيق الذاكرة الثقافية والعمرانية للإمارة بأسلوب فني مبتكر.
وقال المصور داني عيد، الذي أنجز كتاب «الشارقة من السماء»: «المشروع يهدف إلى توثيق جمال الإمارة من منظور جوي شامل يغطي أكثر من 45 موقعاً، تم تصويرها خلال 20 يوماً من العمل المتواصل بمعدل 15 ساعة يومياً».
وأشار المصور ضياء مراد، الذي وثّق بعدسته محتوى كتاب «مساجد الشارقة»، أن العمل على المشروع كان تجربة ثرية جمعته بالمؤلف في زيارات ميدانية شملت عشرات المساجد في الإمارة، حيث كان يستمع خلال التصوير إلى المعلومات التاريخية والمعمارية لكل مسجد ليحدد من خلالها الزوايا المناسبة واللقطات التي تبرز جمالياته الخاصة.