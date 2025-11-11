وفاء الناخي توقّع كتاب «ماذا لو...؟» السبت

توقّع الدكتورة وفاء الناخي كتاب «ماذا لو...؟ تساؤلات.. لمجتمع أكثر نضارة»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وذلك يوم السبت المقبل.

يقدم الكتاب للقارئ رحلة من التأمل والبحث في المعنى، إذ تتحول الأسئلة إلى مرايا صغيرة تعكس الوجوه الخفية.

يجمع هذا الإصدار خلاصة تجربة فكرية وإنسانية، ويضم مجموعة من المقالات التي نشر نحو سبعين منها في «البيان»، فيما يرى ثلاثون مقالاً منها النور لأول مرة بين دفتي الكتاب.

وتقول الدكتورة وفاء الناخي: «لم أكتب لأقدم إجابات، بل لأفتح نوافذ للدهشة، وأذكّر بأن جمال الحياة يكمن في السؤال الذي لا ينتهي».