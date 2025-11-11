إطلاق برنامج «تبادل الناشرين»

كشفت جمعية الناشرين الإماراتيين، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، عن «برنامج تبادل الناشرين»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الهادف إلى استكشاف فرص تبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم الدوليين، وربط المعارض المحلية الكبرى ببرامج الزمالة الدولية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام استدامة صناعة النشر الإماراتية وترسيخ حضورها على خريطة النشر الدولية.

وكان البرنامج قد أُطلق على هامش أعمال النسخة الـ 15 من مؤتمر الناشرين الدولي الذي نظّمته هيئة الشارقة للكتاب على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من أبرز قادة صناعة النشر، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.