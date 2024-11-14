توقيع كتاب «رائدات المسرح الإماراتي»

صدر عن المكتب الثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة كتاب «رائدات المسرح الإماراتي» للكاتب ظافر جلود، وهو توثيق للجهود الخلاقة للفنانة الإماراتية خاصة في مجال المسرح، حيث كان لإصرار الفنانات على التميز، ودعم الدولة لهن دور كبير في تحقيقهن للنجاح وتحدي كافة الصعوبات التي واجهتهن من أجل تقديم فن راقٍ يعالج مشكلات المجتمع ويلامس هموم الناس، ونجحن في تقديم صورة حضارية للإمارات العربية المتحدة.

فإذا أردت أن تعرف صورة المجتمع، فانظر إلى وضع المرأة فيه، فهي الأم والمعلمة والعالمة والفنانة.. وفي الفن، استطاعت المرأة الإماراتية أن تترك بصمتها في كل الفنون، مثل: المسرح، الموسيقى، السينما، الدراما، والتشكيل. وحينما نشير إلى المرأة في دولة الإمارات، ندرك حجم النجاح الذي حققته في مختلف المجالات.

الكتاب يتناول جهود أربع من الممثلات المتميزات وهن رزيقة طارش، ومريم سلطان، وموزة المزروعي، وسميرة أحمد، في سيرة وبحث عن دورهن في انطلاق المرأة في المسرح ممثلة ومخرجة وكاتبة، ومع تطور حركة المهرجانات المسرحية بالدرجة الأولى صار هناك مجال للحديث عن دماء جديدة ترفد الساحة الفنية وأصوات مختلفة ولو أنها خجولة بعض الشيء في رسم ملامح المشهد المسرحي في الإمارات.