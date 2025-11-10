«اليونانيون والرومان و... النجوم».. قصص عن الأجرام السماوية

يسلط كتاب «اليونانيون والرومان و... النجوم» تأليف الإيطالي سيموني بيتا، وترجمته إلى العربية د. نجلاء والي، ومراجعة د. عزالدين عناية، الضوء على فكر وثقافة اليونانيين والرومان قديماً.

ويطرح الكتاب تساؤلات عدة منها: بمَ كان يفكر اليونانيون والرومان عندما ينظرون إلى السماء؟ وما الأشكال التي رأوها في الكواكب؟ وماذا مثّل لهم أهم جرمين سماويين في حياة البشر، الشمس والقمر؟

يشرح الكتاب ويوضح الدور الذي لعبته النجوم في الحياة اليومية للقدماء. كما يلقي الضوء على دور النجوم المهم في الفن والدين. ويقدم الكتاب للقارئ العربي نصوصاً متنوعة من الأدب الكلاسيكي تتحدث عن النجوم، ويسرد قصصاً شتى عن الأجرام السماوية، كما يتناول مؤلفين لم يتطرق إليهم متخصصو الآداب الكلاسيكية في العالم العربي بالدراسة من قبل.