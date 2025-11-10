ريك سمولان.. لماذا استحق الجائزة التقديرية؟

ريك سمولان مصور صحفي سابق لمجلات تايم ولايف وناشيونال جيوغرافيك، اشتهر بتأليفه سلسلة كتب «يوم في الحياة» الشهيرة. بيعت من مشاريعه أكثر من 5 ملايين نسخة حول العالم، وتصدرت عناوين قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعاً.

يمزج ريك في سرده القصصي المبتكر بين التصوير الفوتوغرافي والتكنولوجيا الناشئة.

وقد أنتج فريقه بعضاً من أكثر مشاريع الوسائط المتعددة طموحاً في العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك (أمريكا 24/7) وهو أكبر كتاب تصوير جماعي في التاريخ.

مكّن هذا الكتاب كل قارئ من إبراز نفسه وعائلته على غلاف ما أصبح رابع كتاب لريك الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، بمبيعات بلغت 1.4 مليون نسخة. وقد عرضت «أوبرا وينفري» الكتاب في برنامجها «الأشياء المفضلة». ونذكر أيضاً (24 ساعة في الفضاء الإلكتروني)، وهو سجل لأكبر حدث إلكتروني ليوم واحد في التاريخ، وهو الآن محفوظ في متحف «سميثسونيان».

إنجازات ريك عديدة ومتنوعة، حيث حصل في عام 2023 على «ميدالية الشرف المرموقة من جزيرة إليس»، لينضم إلى متلقين سابقين مثل «روزا باركس» و«محمد علي» و«بيل كلينتون».

من أبرز أعماله الأخيرة كتاب «النضال الصالح: نضال أمريكا المستمر من أجل العدالة»، وهو كتاب نال استحساناً واسعاً، يسلط الضوء على معركة استمرت قرناً ضد العنصرية وكراهية النساء وعدم المساواة. وقد اختارته مجلة «بيبول» واحداً من «أفضل 10 كتب لهذا العام»، وكان الاختيار الرسمي لنادي TED للكتاب.

«ريك سمولان» الفائز بالجائزة التقديرية للدورة الرابعة عشرة لهيبا «القوة»، اختارته مجلة «أمريكان فوتو» ضمن «أهم 100 شخصية في عالم التصوير الفوتوغرافي»، وهو يواصل إعادة تعريف كيفية رؤيتنا للتجربة الإنسانية ومشاركتها في العصر الرقمي.



فلاش

الجائزة التقديرية لهيبا.. تكريم نماذج فوتوغرافية ألهمت العالم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

