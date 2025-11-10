بدور القاسمي: الشارقة تواصل تعزيز مكانتها مركزاً للمعرفة والثقافة

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة في مقرها بالشارقة، بمشاركة أعضاء المجلس، وعدد من كبار التنفيذيين، لمناقشة أبرز منجزات الهيئة خلال عام 2025، واستعراض خطتها الاستراتيجية لعام 2026.

حضر الاجتماع كل من أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونغسوك تشي، رئيس مجلس إدارة إلسيفير، وجون إنغرام، رئيس مجلس إدارة شركة إنجرام للمحتوى، وماركوس دول، نائب رئيس مجلس أمناء بن أمريكا (عبر الاتصال المرئي)، وغوراف شريناغيش، الرئيس التنفيذي في الهند وجنوب شرق آسيا وعضو اللجنة التنفيذية العالمية في بنغوين راندوم هاوس، كما حضر الاجتماع عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وفهد المعمري، رئيس مجلس إدارة مكتبة الإمارات، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين ومدير جمعية الإمارات لإدارة الحقوق، وعبدالعزيز تريم.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بجهود أعضاء المجلس وفريق العمل في مواصلة تعزيز مكانة الشارقة العالمية مركزاً رائداً للمعرفة والثقافة والإبداع، مؤكدة أن العام الجاري شكل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة وصناعة النشر العربي.

وقالت: «تؤكد الشارقة مجدداً ريادتها في بناء جسور التواصل الثقافي العالمي، سواء من اتفاقية الشراكة التاريخية مع اليونيسكو، لتحويل أرشيفها العالمي إلى صيغة رقمية، تحفظ ملايين الصفحات من ذاكرة الإنسانية، إلى شراكاتنا الأكاديمية والثقافية مع كبرى الجامعات في البرتغال وإيطاليا».

وأضافت: «تحول مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة إلى إحدى أهم المنصات العالمية لتبادل الحقوق والتعاون المهني، فيما تواصل مبادرات مثل «مسار الابتكار» التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «أنشر» رسم ملامح مستقبل النشر الرقمي.

هذه الإنجازات تعكس التزامنا الجماعي بتمكين المعرفة، وتعزيز الحضور العربي، وترسيخ دور الشارقة محركاً للابتكار والتبادل الثقافي في العالم».

وقدم أحمد بن ركاض العامري خلال الاجتماع عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات الهيئة خلال العام، واستعرض ملامح رؤيتها للمرحلة المقبلة، وشملت أبرز محطات 2025 توقيع اتفاقية رقمية مع منظمة اليونيسكو لتوثيق وأرشفة أرشيفها العالمي، ودمجه ضمن منظومة مكتبات الشارقة العامة، في مشروع يؤكد ريادة الإمارة في صون المعرفة والموروث الثقافي الإنساني، كما عرض إنجازات وكالة الشارقة الأدبية، التي شملت توقيع أكثر من 30 اتفاقية حقوق ترجمة إلى 10 لغات، وتطوير نظام إدارة الحقوق الجديد، الذي سهّل عمليات البيع والشراء، وعزز تمثيل الكتّاب عالمياً.

ويواصل معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، تأكيد موقعه أكبر معرض في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام الخامس على التوالي. استعرض الاجتماع كذلك تحديثات الأداء في الإدارات والجهات التابعة للهيئة.

واستعرض المجلس أيضاً مؤشرات الأداء في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التي تضم اليوم أكثر من 3.400، من بينها أكثر من 500 شركة تعمل في مجالات النشر والكتاب.

وأقر المجلس خطة عمل الهيئة لعام 2026، والتي تتضمن أجندة ثرية بالفعاليات والمشروعات الجديدة.

واختتمت الشيخة بدور القاسمي الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مستهدفات الخطة الجديدة، قائلة: «طموحنا في العام 2026 هو ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لصناعة النشر، وقيادة الابتكار الثقافي والتقني في المنطقة والعالم».

وفي ختام الاجتماع تم إهداء كتاب «مكتبات الشارقة - قرن من المعرفة»، الصادر عن دار «سراب» التابعة لمجموعة كلمات إلى أعضاء المجلس، تلاه جولة في استوديوهات «شين» الجديدة في مقر مدينة الشارقة للنشر.