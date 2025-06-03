لطيفة بنت محمد: لنجعل من كل كلمة نكتبها مسؤولية ومن كل صورة نشاركها رسالة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي في موقع «إكس»، أهمية الحرص على أن يكون مجمل المحتوى الذي نكتبه والصور التي نشاركها، بنّاء ويعكس مسؤوليتنا والتزامنا بالأصالة وبقيم ومبادئ المجتمع والإنسانية جمعاء. وشددت سموها على وجوب أن يجسد ويلتزم نشاطنا عبر الفضاء الرقمي أعلى درجات الوعي، ذلك غاية أن تكون آثاره إيجابية فاعلة.

وجاء في تدوينة سموها التي أردفتها بوسم «هاشتاغ» عنوانه «محتواك أثرك»: «لنجعل من كل كلمة نكتبها مسؤولية، ومن كل صورة نشاركها رسالة.. لنكن في العالم الرقمي كما نحلم أن يكون عالمنا الواقعي.. أكثر وعياً، وأصالةً وإنسانية». وقد أرفقت سموها التدوينة، بفيديو يتضمن مجموعة لقطات ومشاهد تدلل على قيمة المحتوى الهادف الذي يخدم المجتمع.