دبي أوبرا تستضيف «غريس ذا ميوزيكال» أكتوبر المقبل

تستضيف دبي أوبرا العرض الموسيقي المدرسي الأكثر شهرة في العالم «غريس ذا ميوزيكال»، خلال الفترة من 24 أكتوبر وإلى 2 نوفمبر 2025، إذ تنشر فقرات المسرحية التي ألفها جيم جاكوبس ووارن كايسي، أجواء مبهجة مليئة بالطاقة والحنين، وسحر الروك آند رول الخالص.

«ساندي» و«داني»

ويُقدم هذا العرض المذهل من إنتاج دبي أوبرا، بالتعاون مع شركة ماك غلوبال وبيبل إنترتينمت غروب، إذ يعيد إحياء القصة الخالدة لـ «ساندي» و«داني» التي اشتهرت عالمياً بفيلم أوليفيا نيوتن-جون وجون ترافولتا، ولكن هذه المرة بأسلوب ساحر ونَفَس معاصر نابض بالحياة.

ويحافظ العرض (من إخراج نايجل ويست، وتصميم الرقصات لمات ويسلي)، على روح النسخة الأصلية، لكنه يضيف لمسة جديدة من الحماس والإبداع على الأغاني المحبوبة. وقال باولو بيتروشيلي، رئيس دبي أوبرا: «يُعد تقديم غريس ذا ميوزيكال في دبي أوبرا لأول مرة، لحظة قيمة وحدثاً ثقافياً بارزاً في المنطقة.

فباعتبار العرض أحد أشهر وأحب الأعمال الموسيقية في تاريخ المسرح، يعكس قدومه التزامنا المستمر بتقديم عروض عالمية المستوى تُلهم الجمهور وتربطهم بالفن».ط وتابع: «نحن فخورون بأن نكون مستضيف هذا العرض البريطاني المذهل، في الشرق الأوسط، مقدمين لمجتمعنا فرصة الاستمتاع بالطاقة والفرح الخالدين لهذا العمل المسرحي الحي في قلب دبي».

أجواء

في أجواء نابضة مستوحاة من مدرسة رايدل الثانوية، سينطلق حضور العرض في رحلة مرحة مليئة بالرومانسية والإيقاع الراقص، بالإضافة إلى الأزياء الجاذبة وأصوات الجوكبوكس، وذلك مع أجواء تعيدنا إلى خمسينيات القرن الماضي، وبروح شبابية تعبّر عن الحب والصداقة واكتشاف الذات.