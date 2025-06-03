مقطوعة «الدانوب الأزرق» تصل الفضاء

وصلت رائعة الموسيقار النمساوي يوهان شتراوس الثاني «الدانوب الأزرق»، أخيراً، وبعد نصف قرن من الانتظار، إلى الفضاء «السحيق». ففي يوم السبت الماضي، أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، حسب ما أفاد تقرير «روسيا اليوم»، المقطوعة الشهيرة عبر موجات الراديو من خلال الهوائي الضخم في محطتها الأرضية بإسبانيا، وذلك في حدث يجمع بين الفنون والعلوم الفضائية.

وبثت وكالة الفضاء الأوروبية أداء حياً للمقطوعة عبر موجات الراديو إلى أعماق الكون، احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لميلاد شتراوس. ووجّه البث الفضائي التاريخي نحو مسبار «فوياجر 1» التابع لناسا، والذي يحمل حالياً لقب أبعد جسم صنعه الإنسان عن الأرض. وجاء هذا الإطلاق الفضائي الخاص خلال حفل موسيقي أدته أوركسترا فيينا السيمفونية، ضمن احتفالات واسعة بمناسبة مرور مئتي عام على ميلاد شتراوس الثاني .