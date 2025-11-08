«ذكاء اصطناعي» فائق الدقة في تحليل الميكروبلاستيك



طور باحثون من معاهد العلوم الفيزيائية الصينية طريقة جديدة قائمة على التعلم العميق لتمييز جزيئات الميكروبلاستيك المختلطة، محققين دقة تصنيف تصل إلى 98%، وهي الأعلى من نوعها حتى الآن.

والميكروبلاستيك — وهي جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن 5 مليمترات — تعد من أبرز الملوثات الناشئة عالمياً، إذ يصعب تحليلها بسبب صغر حجمها وتعدد خلطاتها التي تغير الإشارات الطيفية.

واعتمد الباحثون على شبكة عصبية التفافية مزدوجة الفروع مدعمة بآلية انتباه متقدمة تسمح باستخراج خصائص طيفية دقيقة لا تستطيع خوارزميات التعلم التقليدي التقاطها.