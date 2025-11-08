Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
ثقافة

«ذكاء اصطناعي» فائق الدقة في تحليل الميكروبلاستيك

undefined's profile picture

البيان

دبي


طور باحثون من معاهد العلوم الفيزيائية الصينية طريقة جديدة قائمة على التعلم العميق لتمييز جزيئات الميكروبلاستيك المختلطة، محققين دقة تصنيف تصل إلى 98%، وهي الأعلى من نوعها حتى الآن.

والميكروبلاستيك — وهي جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن 5 مليمترات — تعد من أبرز الملوثات الناشئة عالمياً، إذ يصعب تحليلها بسبب صغر حجمها وتعدد خلطاتها التي تغير الإشارات الطيفية.

واعتمد الباحثون على شبكة عصبية التفافية مزدوجة الفروع مدعمة بآلية انتباه متقدمة تسمح باستخراج خصائص طيفية دقيقة لا تستطيع خوارزميات التعلم التقليدي التقاطها.