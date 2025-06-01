بدور القاسمي تفتتح معرض "ست درجات"

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة أمس معرض التخرج السنوي "ست درجات" بمجمع الشارقة للبحوث و التكنولوجيا و الابتكار.

جمع المعرض المفتوح أمام الجمهور بنسخته الـ 15 أعمال الطلبة الخريجين من مختلف البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها كلية العمارة والفن والتصميم، بالجامعة الأمريكية والتي تشمل العمارة، والتصميم الداخلي، وإدارة التصميم، وتصميم الوسائط المتعددة، والاتصال البصري، والتخطيط الحضري وشكّل منصة مهمة لربط المواهب الناشئة من الكلية مع ممثلي قطاعات التصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور فاركي بالاّتوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم إن معرض "ست درجات" يجسد بالنسبة لكل طالب ثمرة سنوات من العمل الجاد في الاستوديوهات والتجريب الإبداعي، والنمو الفكري والمهني.

من جانبه أكد سعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أهمية استضافة معرض "ست درجات" في المجمع والذي يحتفي بالإبداع والابتكار والمواهب الاستثنائية التي ترعاها الجامعة الأميركية في الشارقة ، منوها إلى أن المعرض يعكس الالتزام المتواصل بجسرالفجوة بين التعليم والصناعة، وتمكين الجيل القادم من المصممين والمعماريين الذين سيسهمون في تشكيل مدن ومنتجات أكثر استدامة وتركيزًا على الإنسان في المستقبل .

تخلل المعرض الحفل السنوي لتوزيع جوائز كلية العمارة والفن والتصميم والذي كرم هذا العام 28 من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية المتميزين تقديرًا لأدائهم الأكاديمي الاستثنائي، وإنجازاتهم الإبداعية، وقيادتهم، وخدمتهم لمجتمع الجامعة.

يشهد معرض "ست درجات" الذي يستمر حتى 8 يونيو الجاري مشاركة الفنانة الإماراتية الرائدة الدكتورة نجاة مكي، الفنانة المقيمة في الجامعة لعام 2024 - 2025 من خلال معرض خاص لأعمال مختارة طوّرتها خلال فترة إقامتها الفنية في الجامعة.