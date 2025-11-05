الدورة الـ44 من «الشارقة الدولي للكتاب» تنطلق اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «بينك وبين الكتاب».

وتجمع دورة العام الجاري أكثر من 2350 دار نشر، منها 1224 دار نشرٍ عربية و1126 دار نشرٍ أجنبية، تقدم ملايين الكتب والمؤلفات بمختلف لغات العالم، كما تستضيف أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

ويحتفي «معرض الشارقة الدولي للكتاب» هذا العام باليونان ضيف شرف دورته الـ44، تكريماً لواحدة من أعرق الثقافات على مستوى العالم ولمساهمتها في إثراء الحضارة العالمية.

ويستضيف 58 ناشراً ومؤسسة ثقافية يونانية تعرض 600 عنوان باللغة اليونانية ولغات أخرى، إلى جانب أكثر من 70 شخصية يونانية من أبرز الأدباء والشعراء والمترجمين والرسامين والأكاديميين، والموسيقيين وأمناء المكتبات.

وتشارك اليونان في المعرض بجناح وطني خاص، يستضيف معرضاً بعنوان «الأدب اليوناني: الرحلة الطويلة»، ويضيء على مساهمة الكتّاب والشعراء والمفكرين والفلاسفة اليونانيين في تشكيل الهوية الوطنية لليونان، وتأثيرهم على المشهد الثقافي والأدبي العالمي.

كما تقدم اليونان خلال مشاركتها عرضاً مسرحياً متجولاً، وأداء موسيقياً مسرحياً مستوحى من الشعر اليوناني، وباقة من ورش العمل التفاعلية، وجلسات مشتركة بين كتّاب وناشرين ومترجمين يونانيين وإماراتيين، إلى جانب وصفات من المطبخ اليوناني يستضيفها «ركن الطهي».

شخصية العام

ويحتفي المعرض بالكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي «شخصية العام الثقافية» للدورة الـ44، تقديراً لمسيرته الأدبية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وإسهاماته المتميزة في المسرح والرواية والعمل الثقافي العربي.

ويستضيف المعرض النجم العالمي ويل سميث، حيث يلتقي جمهوره في جلسة حوارية 14 نوفمبر، ليتحدث عن مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الكتابة والسينما والموسيقى وريادة الأعمال، ويشارك الحضور رؤيته حول الإصرار والمثابرة والتطور الفني.

ويكشف النجمان العربيان خالد الصاوي وظافر العابدين لجمهور المعرض أسرار الرحلة بين الأداء والكتابة، في جلسة حوارية بعنوان «من التمثيل إلى التأليف... الفنانون يرون الحكاية»، والتي تقام ضمن برنامج «فن وأدب» 8 نوفمبر في قاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة.

كما يستضيف المعرض نخبة من الكتاب والمتحدثين العرب، من أصحاب الإنجازات الأدبية البارزة، منهم عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، والدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والدكتور زاهي حواس، والدكتور حمد بن صراي، والفنان أحمد الجسمي، والدكتور وسيم السيسي، والكاتب والأديب الكويتي طالب الرفاعي، والمتحدث ورجل الأعمال المصري محمد جودت، والروائي الكويتي عبدالوهاب الرفاعي.

ويحضر الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من أبرز المفكرين والكتّاب العالميين الذين أثروا المشهد الثقافي والفكري المعاصر.

«مهرجان الإثارة والتشويق»

ويستضيف المعرض الدورة الرابعة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، الذي يقام في الفترة 8 - 11 نوفمبر، بالتعاون مع «مهرجان الإثارة والتشويق في نيويورك»، وبمشاركة 13 كاتباً وخبيراً إقليمياً ودولياً من كتّاب الجريمة والغموض والتشويق النفسي، من أمريكا الشمالية وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتضم قائمة ضيوف المهرجان الكاتبة الكندية جينيفر هيليير، الكاتب الأمريكي كريس بافون، ومواطنه دانيال ج. ميلر، ونجما أدب الجريمة الإسكندنافي الكاتب راغنار جوناسون والكاتبة إيفا بيورغ إيغيسدوتير، والكاتبة البريطانية آرمانتا هول، والكاتب الهندي سيد حسين زيدي، والكاتب الباكستاني عمر شهيد حامد، والكاتبة ميرنا المهدي، وغيرهم من الأدباء الذين يقدمون جلسات وورش عمل خاصة.

ويقدم المهرجان «جريمة في المجلس»، وهو عرض مسرحي تفاعلي عن أدب الجريمة والغموض، كتبته خريجة الجامعة الأمريكية في الشارقة بوميكا جاجادا، وأخرجه تارون شيام.

ويستعرض العمل قوة السرد القصصي المحلي والمسرح المجتمعي التفاعلي، بمشاركة طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث يدعو الجمهور إلى المساهمة في حل الجريمة مباشرة خلال العرض الذي يجمع بين التشويق والتعاون في تجربة استثنائية.

ويقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية تتنوع بين الجلسات الحوارية والقراءات الأدبية، 300 فعالية منها ضمن البرنامج الثقافي يشارك في تقديمها 66 ضيفاً عالمياً، و62 ضيفاً عربياً، إلى جانب 30 متحدثاً إماراتياً يثرون المشهد الثقافي بخبراتهم وإبداعاتهم. ويستضيف البرنامج الثقافي متحدثين من 10 دول تشارك للمرة الأولى، وهي: أيسلندا، جامايكا، نيجيريا، مالي، تشاد، أنجولا، موزمبيق، غينيا، السنيغال، وفييتنام.

وينظم المعرض 750 ورشة عمل، تتضمن سلسلة حصرية من ورش العمل مسبقة الحجز تستهدف توسيع آفاق الملكات الإبداعية للجمهور من جميع الأعمار والجنسيات، وتثقيفهم وتعزيز تطورهم المهني، موفراً للمشاركين تجربة متكاملة يتعلمون فيها من أفضل الخبراء والمختصين على مستوى العالم، في مجالات الترجمة والكتابة الإبداعية والتأليف السينمائي والتلفزيوني وصناعة النشر وغيرها من المهارات والفنون الإبداعية والمعرفية.

شعر بـ8 لغات

وضمن البرنامج الثقافي، يستضيف «مقهى الشعر» أمسيات شعرية بـ8 لغات مختلفة، تشمل اللغة العربية، اليونانية، الإنجليزية، الروسية، الأردية، البنجابية، المالايالامية، والتاغالوغية، وتجمع الأمسيات نخبة من الشعراء العرب والأجانب، منهم الشاعر سعيد آل مانع من المملكة العربية السعودية، الشاعر حمد البريدي من قطر، والشاعرة والمترجمة داناي سيوزيو من اليونان، الشاعرة الكندية سارة علي باللغة الإنجليزية، الدكتور زبير فاروق، أول شاعر إماراتي يكتب باللغة الأردية.

ويقدم المعرض لجمهوره هذا العام سلسلة من التجارب الثقافية الجديدة التي تجمع بين الأدب والفن والتكنولوجيا.

حيث يقدم للمرة الأولى أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب»، وهي منصة تفاعلية تعقد جلسات يقدمها مؤثرون وخبراء في عوالم الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا.

ويستضيف المعرض تجربة فريدة من المملكة المتحدة بعنوان متجر «صيدلية الشعر» الإبداعي، الذي يقدم للجمهور «وصفات شعرية» باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يقدم المعرض محطة الحديث الصوتي «بودكاست»، ويستضيف مجموعة من برامج البودكاست.

ويقدم المعرض برنامجاً حافلاً بـ35 جلسة طبخ حي ومباشر في «ركن الطهي»، بمشاركة 14 طاهياً عالمياً.