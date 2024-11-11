ماذا نستطيع أن نفعل؟ أغنية جديدة بتوقيع النجمين فلبراتشي وشاكيل أونيل



يقدم النجم البحريني فلبراتشي وشاكيل أونيل، أحد المشاهير العالميين وكرة السلة، أغنية «ماذا نستطيع أن نفعل»: «What Can’t We Do»، تعكس تنوع مهارات «أونيل»، الذي يثبت أن مواهبه تبرز في مجالات متعددة. إذ أعلنت عن هذا التعاون جزيرة ياس في أبوظبي ضمن ما تقدمه من تجارب ترفيهية استثنائية مفعمة بالتنوع وروح الإبداع والتجديد.

وتجسد الأغنية روح جزيرة ياس النابضة بالحياة، وتسلط الضوء على الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يمكن تجربتها فيها. وقد نجح الثنائي في تحويل معالم الجزيرة الشهيرة إلى مواقع مفعمة بالطاقة والحماس عبر العمل، تؤكد على التنوع المستمر والدائم في تقديم تجارب وأنشطة ترفيهية عالمية فريدة ومتجددة تتيح للضيوف تجارب جديدة في كل زيارة.

وتضيف إيقاعات الراب التي يؤديها فلبراتشي لمسة محلية تجمع بين التجديد وروح المغامرة، إذ تبرز وسط هذه العوالم أشكال التشويق في عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، المدينة الترفيهية الأكبر التي تحمل علامة فيراري في العالم؛ أو الاستمتاع بأروع المغامرات المائية في ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي؛ أو تحدي الجاذبية في أكبر نفق هوائي داخلي في العالم في كلايم جزيرة ياس، أبوظبي؛ أو لقاء شخصيات الطفولة المحبوبة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، أو استكشاف البحار في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم؛ فإن جزيرة ياس تقدم تجارب تتجاوز التوقعات وتفتح آفاقاً جديدة للمغامرة، تماماً كما يتجاوز النجم شاكيل كل التوقعات في أدائه المتميز.