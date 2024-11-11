«من وراء الموج».. رحلة حافلة بالمفاجآت مسرحها عوالم الطفولة



رحلة مليئة بالتشويق والغموض نعيش تفاصيلها في فيلم «من وراء الموج» الذي تدور قصته حول عائلة مكونة من أربعة أفراد تجد نفسها عالقة على جزيرة خلابة تخفي وراء سحرها حقيقة صادمة. فما يبدو كمجرد لعب أطفال ومحاولات لتمضية الوقت، سرعان ما يتحول إلى كشف لأسرار مظلمة تحاول جاهدة العائلة في الفيلم، والتي تدور حولها حبكة العمل، إخفاءها عن أصغر أفرادها «جنا». ومع تصاعد الأحداث واختلاط الحقيقة بالخيال، يواجه أفراد العائلة حقائق قاسية وخيارات صعبة، تختبر مدى قدرتهم على التحمل وتضع آمالهم بالعودة إلى منزلهم سالمين على المحكّ.

وتشارك في فيلم «من وراء الموج» نخبة من النجوم البارزين والواعدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، تتقدمهم الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي في دور البطولة، إلى جانب الممثل السوري زين الرافعي وشقيقته ريمان، ليعيدوا إحياء تعاونهم المميز الذي بدأ في فيلم «كفرناحوم» عام 2018، والذي أخرجته لبكي وحاز عدة جوائز، كما ينضم إلى لبكي الممثل الفلسطيني زياد بكري.

ويقدم الفيلم تجربة سينمائية فريدة ومؤثرة، تأخذنا في رحلة لاكتشاف براءة الطفولة من خلال عيون جنا (ريمان)، حيث عرض على نتفليكس في 24 يناير 2025. وجرى إنتاجه بتعاون بين «Filmed Entertainment Front Row» لجانلوكا شقرا، و«Empire Entertainment» لماريو حداد جونيور، و«HK Films» لهيوستن كينغ، و«Akward Productions» لماندي وارد، مع ميادا حراكي كمنتجة تنفيذية. والفيلم من إخراج ماتي براون، المخرج المرشح لجائزة «إيمي»، في أول تجربة له لإخراج فيلم طويل، وقد شارك في كتابة السيناريو مع الكاتبة الأردنية ياسمينا كراجة، والمخرجة المصرية القطرية هند فخرو.