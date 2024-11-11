«الشارقة للكتاب».. رحلة استكشاف أسرار التجارب العلمية



اصطحب فريق «آرت نوكا الروسي»، أطفال معرض الشارقة الدولي للكتاب، في رحلة مشوّقة للتعرف إلى أسرار التجارب العلمية، وما يحيط بها من إثارة شغف الأطفال بعروض مبهرة وجاذبة للأنظار.

واستعرض الفريق في عرضه الذي أقيم على المسرح الخارجي ضمن فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، كيفية تحويل العلم إلى فنّ، حيث قدّم عروضاً متنوعة وغامرة باستخدام مثلجات النيتروجين، ولعبة تحطيم الزهور المجمدة، وتحديات إطفاء الحرائق المثيرة، ومدافع الدخان التي تستطيع تشكيل أعمدة دخان بارتفاع 5 أمتار.



وناقش العرض كيفية التغلب على البكتيريا التي تحيط بالإنسان طوال الوقت، حيث أجروا عدة تجارب لتوضيح أكثرها تأثيراً عليها، ومنها الحرائق وسوائل ملونة مختلفة، حتى وصلوا في النهاية إلى أن تجميد البكتيريا هو أفضل وسيلة لمواجهتها والقضاء عليها.

وتخلل العرض فقرات مشوّقة، حيث أحضر فريق «آرت نوكّا» 3 أطفال من متابعي العرض، وألبسوهم زي إجراء التجارب العلمية، وطلبوا منهم وضع كرات من الثلج في سائل باللون الأسود، فتغيّر لون كل سائل إلى لون مختلف كالأصفر والأخضر والأحمر.



واعتمد فريق «آرت نوكا» في عرضه المشوّق على شاشة عرض ضخمة توضّح كيفية تفاعل المركّبات الكيميائية المختلفة مع البكتيريا، لتسهيل الشرح أمام الأطفال وتوضيح تأثير كل مُركّب عليها.