المؤثر العراقي ياسر سالم: «منتديات دبي» محفز للتأثير الايجابي في المجتمعات العربية

أكد المؤثر ورجل الأعمال العراقي ياسر سالم أن المنتديات الإعلامية والقمم العالمية والعربية في مجال التواصل الاجتماعي التي تحتضنها دبي تمثل تحدٍ كبير للإعلام العربي والمؤثرين العرب ليكونوا قدوة في مجتمعاتهم، لانها باتت ملتقيات عالمية سنوية نصف سنوية يقدمون فيها أفضل ما لديهم وإن لم تكن الأفضل فلن يكن لك «موطي قدم» في دبي العالمية.

وثمن ياسر سالم تنظيم دبي لقمة سنوية لنجوم التواصل الاجتماعي العرب فضلاً عن تخصيص جائزة تعتبر هى الأخرى محفزاً لرواد التواصل لتقديم الأفضل لاعتلاء منصات تتويج هذه الجائزة المفخرة، التي تقدم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سالم انه وانطلاقاً من رؤية دبي التنويرية في مجال التواصل الاجتماعي فإن بدايته لم تكن رفاهية أو شهرة، بل من سنوات طويلة من البحث والتجربة. على مدار أكثر من 15 عامًا، كرّس فيها نفسه لدراسة الحياة " كيف نعيشها، كيف نفهم أنفسنا، وكيف نُحسن قراراتنا وعلاقاتنا. هذه الأمور لا تُدرَّس في المدارس، ولا تُنقل إلى بيوتنا بالشكل الكافي، بل هي رحلة داخلية يعيشها كل إنسان على طريقته".

ويؤمن سالم أن المراهقين والشباب في عالمنا العربي بحاجة إلى من يوجّههم، ليس فقط بكلمات مثالية، بل بتجارب حقيقية، بأخطاء تم التعلّم منها، وبخطوات واضحة نحو تطوير الذات من الداخل، وتحسين الصحة النفسية، وتحقيق التوازن بين العمل والعائلة والطموحات الشخصية، وهي الرسالة المحورية التي يسعى لتقديمها من خلال محتوى رسالي بعيداً عن الاسفاف والبحث عن المتابعين أو الداعمين على حد سواء.