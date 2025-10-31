«إطلالة على جائزة المقال الإماراتي» في «العويس الثقافية»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، ندوة بعنوان «إطلالة على جائزة المقال الإماراتي»، شارك فيها الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، والكاتبة الدكتورة مريم الهاشمي، وأدارها الكاتب جمال الشحي، وحضرها نخبة من المثقفين والكتّاب والمهتمين، في مقدمهم الأديب عبد الغفار حسين، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضوا مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور صلاح القاسم مستشار هيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتور عبد الخالق عبد الله رئيس مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي، والدكتور علي عبد الله موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.

وقال علي عبيد الهاملي: «إن المقال الإماراتي مر بمراحل عديدة، ورافق نشأة الصحافة». وتابع: «قبل قيام الاتحاد، وفي 16 يناير 1965، صدرت مجلة «أخبار دبي»، وهي تؤرخ لبدايات نشأة الصحافة بشكل دوري.

ووجد فيها الكتّاب أنواع الكتابة الصحافية، أمثال عبد الغفار حسين، والشيخ عبد الجبار الماجد، وعبد الحميد أحمد، ومظفر الحاج، وشيخة الناخي، وموزة سالم، وغيرهم». وعن جائزة المقال الإماراتي، أشار الهاملي إلى أن الجوائز لها تأثير تحفيزي.

أما الدكتورة مريم الهاشمي، فقالت: «إن المقالات التي يكتبها الإماراتيون تهم قضايا المجتمع الإماراتي».

وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي: «إن قيام الاتحاد دفع عملية النشر والطباعة إلى الأمام. وإنني بصدد تحضير ورقة عن الإصدارات في الإمارات. وهناك كتب مثل كتاب حميد بن سلطان الشامسي».