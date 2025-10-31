حمد المطيري نائباً لرئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج

فاز الدكتور حمد عبدالله المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، بمنصب نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف (ICA) لشؤون البرامج للفترة 2025 - 2029، وذلك خلال الانتخابات التي جرت ضمن اجتماعات المجلس المنعقدة على هامش مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويعد هذا المنصب من أبرز المناصب القيادية في المجلس الدولي للأرشيف، حيث يتولى الإشراف على البرامج والمبادرات الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الأرشيفات حول العالم، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات والتعاون المهني بين المؤسسات الأرشيفية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد معالي حمد بن عبدالرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن انتخاب الدكتور حمد المطيري نائباً لرئيس المجلس الدولي للأرشيف، إنجاز نفخر به جميعاً، ونتوجه من خلاله بخالص التقدير لقيادتنا الرشيدة على رؤيتها الثاقبة ودعمها المتواصل لأبناء الوطن في مختلف الميادين.

وأضاف: جاء هذا الفوز تتويجاً للسياسات الحكيمة التي أرستها دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، بما يعكس حجم الثقة المتنامية بكفاءة أبناء الإمارات وقدرتهم على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع الدولي.

ونحن على ثقة بأن الدكتور حمد المطيري، بما يمتلكه من خبرة ومكانة مهنية وقيادية في مجال الأرشفة والتوثيق، سيواصل تمثيل الإمارات خير تمثيل في هذا المنصب الدولي الرفيع.

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يعد تقليد الدكتور حمد المطيري منصب نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف إنجازاً وطنياً نفخر به جميعاً، إذ يترجم ما تحققه دولة الإمارات من حضور مشرف في المحافل الدولية بفضل دعم قيادتها الرشيدة لأبنائها المبدعين.

بدورها أشادت جوزيه كيربس، رئيسة المجلس الدولي للأرشيف، بما قدمه الدكتور حمد المطيري لمجتمع المعرفة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة ثقتها بأنه يشكل قيمة مضافة للمجلس وللمجتمع الأرشيفي العالمي بفضل خبراته الواسعة ورؤيته المبتكرة في تطوير هذا المجال.