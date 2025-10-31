«الشارقة للكتاب».. محطات مبتكرة لعشاق البودكاست والتواصل الاجتماعي

يطل معرض الشارقة الدولي للكتاب على جمهوره هذا العام في دورته الـ44، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، بسلسلة من التجارب الثقافية الجديدة والفعاليات المبتكرة التي تمزج بين الأدب والفن والتكنولوجيا، محولاً المعرض إلى فضاء تفاعلي شامل يحتفي بكل أشكال المعرفة والإبداع.

ويتضمن جديد المعرض في دورة العام الجاري أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب»، وهي منصة تفاعلية تعقد جلسات يقدمها مؤثرون وخبراء في عوالم الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا.

وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الحوارات والنقاشات الثقافية وإلهام الجمهور للمشاركة في المجالات الإبداعية.

ويشمل جديد دورة هذا العام تجربة فريدة من المملكة المتحدة وهي متجر «صيدلية الشعر» الإبداعي الذي يقدم للجمهور «وصفات شعرية» مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، وتحول القصائد إلى تجربة علاجية مرحة.

وللمرة الأولى في تاريخه، يستضيف المعرض محطة الحديث الصوتي «بودكاست» لمواكبة تنامي ثقافة البث الصوتي الرقمي في المنطقة.

إذ تساعد الزوار على التفاعل مع مجموعة من أشهر برامج الـ«بودكاست» العربية، مثل بودكاست «أسمار»، و«جَوَلان»، و«كرك بودكاست»، و«كرسي الاثنين»، و«تخيَّل»، و«عرب كاست».

ويحتفي البرنامج الثقافي للمعرض بالكتابة الإبداعية من خلال «مقهى الشعر»، الذي يستضيف سلسلة من الأمسيات الشعرية بعدة لغات، تشمل العربية، الإنجليزية، إلى جانب اليونانية والروسية اللتين تنضمان للمعرض لأول مرة، إضافة إلى الأردية، البنجابية، التاغالوغية، والمالايالامية.

وتضم قائمة الشعراء المشاركين الشاعر القطري حمد البريدي، الذي يجمع بين الشعر التقليدي والحديث وصوت بارز في الأدب القطري والعربي، إلى جانب الشاعر السعودي سعيد آل مانع، والشاعر والناقد الكويتي حمد بن عبدالكريم المزعل السعيد، والشاعرة والمترجمة والناشرة اليونانية داناي سيوزيو، المعروفة بأعمالها متعددة اللغات، والشاعرة الكندية الكونغولية سارة علي، المقيمة في دبي، والشاعر الباكستاني عطاء الحق قاسمي، الذي ألف أكثر من 20 كتاباً ويحظى بمسيرة حافلة ككاتب صحفي ومسرحي وتنفيذي في التلفزيون.

كما يُرحّب «مقهى الشعر» بالشاعر الباكستاني سيد سليمان جيلاني، المشهور بكتابة «الغزل» والشعر الساخر، الذي جعل منه اسماً معروفاً في الأوساط الأدبية في جنوب آسيا. ومن روسيا، يقدم الشاعر والروائي الروسي مكسيم زامشيف استكشافاً للحياة الحضرية من خلال الأشعار والروايات، في حين تثري الشاعرة الفلبينية لونا سيكات كليتو البرنامج باشعارها بلغتين ورؤاها الأكاديمية.

ويضيف الشاعر والناشط الثقافي الهندي ك. ساتشيداناندان، قيمة أعمق للأمسيات بأعماله باللغتَين المالايالامية والإنجليزية.

ويشهد المعرض النسخة الافتتاحية من جلسات «نادي الكتاب»، حيث يجمع القرّاء في حوارات مباشرة مع الكاتبة الهندية الحائزة على جائزة «البوكر» 2025 بانو مشتاق، إلى جانب الكاتب جيفري ماسون، مؤسس ومؤلف سلسلة الكتب الأكثر مبيعاً بعنوان «أريد أن أسمع قصتك».