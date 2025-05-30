مؤلفة سلسلة «هاري بوتر» سعيدة باختيار أبطال مسلسلها الجديد

أكدت الكاتبة البريطانية ج. ك. رولينغ، التي اشتهرت بسلسلة روايات «هاري بوتر»، أن اختيار الممثلين لأداء الأدوار الرئيسية في المسلسل الجديد المستوحى من أعمالها الأدبية، رائع وموفق تماماً.

وقد تناقلت مجموعة من المواقع الإخبارية المتخصصة، ووكالات الأنباء والمواقع المتنوعة، هذا التصريح للكاتبة البريطانية الشهيرة، بناءً على ما دوّنته على صفحة حسابها الرسمي في منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إذ قالت: إن «الممثلين الثلاثة رائعون. وشعرتُ بالسعادة لهذا الاختيار».

جدير بالذكر أن شركة HBO الأمريكية، كانت قد أعلنت رسمياً عن اختيار الممثلين الذين سيجسدون الشخصيات الرئيسية في مسلسل مستوحى من روايات «هاري بوتر»، حيث سيلعب دومينيك مكلولين دور هاري بوتر، بينما ستجسد أرابيلا ستانتون شخصية هيرميون جرانجر، وسيؤدي ألاستير ستاوت دور رون ويزلي.

وكان قد أعلن عن الفريق الرئيسي للممثلين البالغين، في أبريل الماضي، ويتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل الصيف الجاري.